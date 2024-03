GP Qatar 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

la MotoGP tornerà ad accendere i propri motori per la gara di apertura di un campionato che si preannuncia combattutissimo e ricco di temi da scoprire. Tra cambi di casacca, attesi ritorni al vertice e debutti da osservare con attenzione, ecco tutto quello che c'è da sapere sul weekend del

Saranno i riflettori del Lusail International Circuit a fare da palcoscenico al primo round stagionale del Motomondiale. In Qatar, lì dove poche settimane fa si è tenuta l'ultima sessione di test pre-stagionali, la MotoGP tornerà ad accendere i propri motori per la gara di apertura di un campionato che si preannuncia combattutissimo e ricco di temi da scoprire. Tra cambi di casacca, attesi ritorni al vertice e debutti da osservare con attenzione, ecco tutto quello che c'è da sapere sul weekend del Gran Premio del Qatar 2024 della MotoGP.

Introdotto nel calendario del Motomondiale a partire dalla stagione 2004, il Lusail International Circuit sorge nei pressi di Doha, capitale del Qatar. Il tracciato, sito all'interno di un impianto la cui realizzazione è costata 58 milioni di dollari, misura 5,38 km di lunghezza ed è caratterizzato da 16 curve, delle quali 10 a destra e 6 a sinistra, e da un rettilineo principale lungo oltre 1 km. Il Gran Premio del Qatar 2024 di MotoGP si disputerà su una distanza di 22 giri (pari a 118,36 km ) e, com'è ormai tradizione dal 2008, si terrà nella notte di Lusail, pronta a essere rischiarata dai potenti riflettori che circondano il nastro d'asfalto qatariota. Il record sul giro in gara appartiene qui a Luca Marini, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull' 1'51"762, mentre la scorsa edizione del GP del Qatar ha visto trionfare Jorge Martin davanti a Fabio Di Giannantonio e Luca Marini.

