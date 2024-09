GP di San Marino e Riviera di Rimini 2024: info, programmazione e orari

Costruito nel 1972 e soggetto da quel dì a un discreto numero di modifiche e ammodernamenti, il Misano World Circuit Marco Simoncelli è tornato in pianta stabile nel calendario del Motomondiale a partire dalla stagione 2007. Caratterizzato da 10 curve a destra e da 6 curve a sinistra, il tracciato romagnolo misura 4,23 km di lunghezza. La sua sede stradale è larga 12 m, mentre il rettilineo più lungo misura 530 m. Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP si disputerà su una distanza di 27 giri (pari a 114,1 km) mentre Moto2 e Moto3 per concludere la loro gara dovranno completare rispettivamente 22 e 20 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Francesco Bagnaia, che nel 2023 ha fermato il cronometro sull' 1'31"791, mentre la passata edizione della gara ha visto trionfare Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e al già citato Bagnaia.