GP Singapore 2025 F1: info, programmazione e orari

Lungo i 4,940 km del circuito che si snoda tra le strade della scintillante metropoli asiatica si disputerà il Gran Premio di Singapore, giunto alla 16ª edizione della sua storia. Al termine dei 62 giri previsti sul Marina Bay Street Circuit, un tracciato il cui layout è stato modificato prima dell'edizione 2023 e che ora conta 11 curve a sinistra e 8 curve a destra, auto e piloti avranno complessivamente percorso 306,280 km.

