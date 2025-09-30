GP Singapore 2025 F1: info, programmazione e orari

A quasi due settimane esatte di distanza dalla vittoria ottenuta da Max Verstappen nel Gran Premio d'Azerbaijan, il Circus della F1 è pronto ad accendere nuovamente i motori. A fare da scenario al diciottesimo appuntamento di questa stagione 2025 saranno i muri, le strade e le tantissime curve del Marina Bay Street Circuit, il tracciato che sorge tra i palazzi di Singapore.
Le info sul GP di Singapore 2025 di F1
Lungo i 4,940 km del circuito che si snoda tra le strade della scintillante metropoli asiatica si disputerà il Gran Premio di Singapore, giunto alla 16ª edizione della sua storia. Al termine dei 62 giri previsti sul Marina Bay Street Circuit, un tracciato il cui layout è stato modificato prima dell'edizione 2023 e che ora conta 11 curve a sinistra e 8 curve a destra, auto e piloti avranno complessivamente percorso 306,280 km.
Quattro sono le zone DRS, con tre diversi Detection Point: la prima area di attivazione dell’ala mobile sarà sul rettilineo che da Curva 5 porta fino a Curva 7, con il Detection Point piazzato all’altezza di Curva 4; la seconda e la terza, che condivideranno lo stesso Detection Point messo tra Curva 12 e Curva 13, saranno rispettivamente sull’allungo che da Curva 13 conduce a Curva 14 e sul successivo rettilineo che da Curva 14 porta fino a Curva 16; la quarta, infine, sarà sul rettifilo di partenza e arrivo e avrà il proprio Detection Point in uscita di Curva 17. Il record per il giro più veloce in gara appartiene a Daniel Ricciardo, che nel 2024 ha fermato il cronometro sull'1'34"486, con l’edizione 2024 del GP di Singapore che è stata vinta da Lando Norris, primo al traguardo davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri.
Pirelli ha messo a disposizione di team e piloti le Hard C3, le Medium C4 e le Soft C5, optando quindi per una scelta di mescole di uno step più dura rispetto a quella vista a Baku. Ovviamente presenti saranno anche le Intermedie e le Full Wet che, stando a quanto sostengono le previsioni meteo nel momento in cui viene scritto l'articolo, potrebbero dover essere utilizzate nella sola giornata di venerdì.
Orari e programmazione TV del GP di Singapore 2025 di F1
Il fine settimana del Gran Premio di Singapore 2025 di F1 sarà trasmesso in diretta esclusiva integrale da Sky Sport F1 e NOW TV, con TV8 che proporrà invece in differita qualifiche e gara. Ecco tutti gli orari del fine settimana:
Venerdì 3 ottobre
- 11:30 - 12:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
- 15:00 - 16:00 -> FP2 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
Sabato 4 ottobre
- 11:30 – 12:30 > FP3 | diretta Sky Sport F1 e NOW TV
- 15:00 > Qualifiche | diretta Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 17:00
Domenica 5 ottobre
- 14:00 > GP Singapore | diretta Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 dalle 18:30