GP Spagna 2024 MotoGP: info, programmazione e orari

Costruito nell'ormai lontano 1986 e inserito nel calendario del Motomondiale già a partire dall'anno successivo, quello ora intitolato al compianto Angel Nieto è uno dei circuiti più iconici e famosi della storia delle corse. Un giro di pista del circuito di Jerez, il cui layout è caratterizzato da 8 curve a destra e 5 a sinistra, è lungo 4,42 km. Il rettilineo più lungo misura 607 metri, mentre la sede stradale è larga 11 m, 4 m in meno rispetto a quella del CoTA. Il Gran Premio di Spagna della MotoGP si disputerà su una distanza di 25 giri (pari a 110,58 km in totale), mentre Moto2 e Moto3 per completare la propria gara dovranno portare a termine rispettivamente 21 e 19 passaggi. Il record sul giro in gara appartiene a Pecco Bagnaia, che nel 2022 ha fermato il cronometro sull' 1'36"170, con la passata edizione del GP di Spagna che è stata vinta proprio da Bagnaia, transitato sotto la bandiera a scacchi davanti a Brad Binder e Jack Miller.