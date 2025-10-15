GP Stati Uniti 2025 F1: info, programmazione e orari

Oscar Piastri, Lando Norris e compagni sono attesi dal primo atto di un tour americano che condurrà il Circus più veloce del mondo a zonzo tra Texas, Messico e Brasile. A ospitare il

A fare da scenario al Gran Premio degli Stati Uniti sarà il CoTA, il circuito scaturito dallo studio che fa capo a Hermann Tilke e progettato ascoltando i consigli di una leggenda del motorsport come Kevin Schwantz. Un giro del Circuit of The Americas è lungo 5,513 km, con i piloti che durante la gara dovranno completare 56 passaggi per percorrere i 308,405 km complessivamente previsti per questo GP. Il layout del CoTA – un circuito che si affronta in senso antiorario – è composto da 11 curve a sinistra e 9 curve a destra, in un mix che alterna curvoni ampi e veloci a curve strette e lente. Unica è poi la variazione altimetrica: sono infatti 41 i metri di dislivello tra il punto più alto e quello più basso del circuito, con l’inconfondibile salita che conduce fino a Curva 1 che fa registrare un gradiente superiore all’11%.