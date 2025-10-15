GP Stati Uniti 2025 F1: info, programmazione e orari

A quasi due settimana di distanza dal GP di Singapore la Formula 1 si prepara ad accendere nuovamente i motori. Max Verstappen, Oscar Piastri, Lando Norris e compagni sono attesi dal primo atto di un tour americano che condurrà il Circus più veloce del mondo a zonzo tra Texas, Messico e Brasile. A ospitare il 19° appuntamento stagionale della F1 sarà ancora una volta il Circuit of The Americas di Austin, un tracciato che è pronto ad accogliere il ritorno del format Sprint. Ecco tutte le info sul fine settimana.
Le info sul GP degli Stati Uniti 2025 di F1
A fare da scenario al Gran Premio degli Stati Uniti sarà il CoTA, il circuito scaturito dallo studio che fa capo a Hermann Tilke e progettato ascoltando i consigli di una leggenda del motorsport come Kevin Schwantz. Un giro del Circuit of The Americas è lungo 5,513 km, con i piloti che durante la gara dovranno completare 56 passaggi per percorrere i 308,405 km complessivamente previsti per questo GP. Il layout del CoTA – un circuito che si affronta in senso antiorario – è composto da 11 curve a sinistra e 9 curve a destra, in un mix che alterna curvoni ampi e veloci a curve strette e lente. Unica è poi la variazione altimetrica: sono infatti 41 i metri di dislivello tra il punto più alto e quello più basso del circuito, con l’inconfondibile salita che conduce fino a Curva 1 che fa registrare un gradiente superiore all’11%.
Due saranno le zone DRS, ciascuna con il proprio Detection Point. La prima area di utilizzo dell’ala mobile sarà sul lunghissimo rettilineo che da Curva 11 porta a Curva 12 – il Detection Point sarà posizionato poco prima dell’ingresso di Curva 11 – mentre la seconda troverà posto sul rettifilo di partenza / arrivo ed avrà il proprio Detection Point prima dell’entrata di Curva 19. Il record sul giro in gara appartiene a Charles Leclerc, che nel 2019 ha fermato il cronometro sull’1’36”169, e sempre il monegasco è stato l’ultimo vincitore del GP degli Stati Uniti: l’edizione 2024 della corsa ha infatti visto trionfare il #16, primo al traguardo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e alla Red Bull di Max Verstappen.
Pirelli, in occasione del Gran Premio degli USA, riproporrà il... salto di mescola, riproponendo la stessa scelta di mescole fatta per il weekend del Belgio. A disposizione di team e piloti ci saranno quindi Hard C1, Medium C3 e Soft C4, con la C2 che sarà bypassata esattamente come accaduto a Spa. Presenti in Texas saranno ovviamente anche le Intermedie e le Full Wet, che dovrebbero però poter trascorrere un fine settimana tranquillo: nel momento in cui viene scritto l’articolo le previsioni meteo parlano infatti di un clima soleggiato e di temperature nell’ordine dei 28° per tutto l’arco del weekend.
Orari e programmazione TV del GP degli Stati Uniti 2025 di F1
Il GP degli Stati Uniti, come accennato nelle prime righe dell'articolo, vedrà il ritorno del format Sprint. Il weekend del CoTA sarà trasmesso in diretta integrale esclusiva da Sky Sport F1 e NOW TV, mentre TV8 proporrà live la Sprint Race e le Qualifiche e in differita il GP. Ecco tutti gli orari del fine settimana.
Venerdì 17 ottobre
- 19:30 – 20:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV
- 23:30 -> Qualifiche Sprint | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 sabato 19 alle 18:15
Sabato 18 ottobre
- 19:00 -> Sprint Race | diretta su Sky Sport F1, NOW TV e TV8
- 23:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 domenica 20 alle 19:45
Domenica 19 ottobre
- 21:00 -> GP degli Stati Uniti | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 alle 22:30