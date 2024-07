GP Ungheria 2024 F1: info, programmazione e orari

A poco meno di due settimane dal Gran Premio di Gran Bretagna la Formula 1 è pronta a scendere nuovamente in pista. A fare da scenario al tredicesimo appuntamento stagionale di questo 2024 del Circus sarà l'asfalto dell’Hungaroring, impianto che sorge a pochi km di distanza da Budapest.

Le info sul GP di Ungheria 2024 di F1

Quello ungherese è un tracciato... della vecchia scuola, sia perché dall'anno della sua costruzione non ha subito particolari stravolgimenti a livello di layout sia perché, nell’era delle enormi via di fuga in asfalto, l’Hungaroring è una di quelle piste che lascia poco margine d’errore ai piloti. Composto da 8 curve a destra e 6 a sinistra, quello magiaro è un tracciato lungo 4,381 km: al termine dei 70 passaggi previsti, dunque, ciascuna monoposto avrà percorso 306,630 km.

Come accaduto nel 2023, solamente due saranno le zone DRS: una posizionata sul rettifilo di partenza / arrivo e una piazzata invece sul breve allungo che da Curva 1 porta a Curva 2. Unico sarà invece il Detection Point, per entrambe sito poco prima dell’ingresso dell’ultima curva. Risale poi all’edizione 2020 il giro più veloce in gara, firmato da Lewis Hamilton in 1’16”627, mentre la passata edizione del GP d’Ungheria è stata vinta da Max Verstappen, primo al traguardo con la sua Red Bull davanti a Lando Norris e a Sergio Perez.

Secondo i dati forniti da Brembo l’Hungaroring è un circuito mediamente impegnativo per gli impianti frenanti, con un indice di difficoltà di 3 in una scala da 1 a 5. I piloti si aggrapperanno a pinze e dischi del fornitore italiano per 14”5 al giro (vale a dire il 19% del tempo complessivo di gara), e la staccata più impegnativa sarà quella di Curva 1: lì le monoposto passeranno da 310 km/h a 96 km/h percorrendo 122 m in 2”65, mentre i piloti subiranno una decelerazione di 4,5 G esercitando un carico di 160 kg sul pedale del freno.

Per il weekend del GP d’Ungheria la Pirelli ha messo a disposizione di team e piloti le Hard C3, le Medium C4 e le Soft C5, optando quindi per le mescole più morbide della propria gamma. Al momento, stando alle previsioni meteo, pare che almeno stavolta Intermedie e Full Wet potranno dormire sonni tranquilli: si prevede infatti un clima soleggiato per tutto l’arco del weekend, con temperature medie che dovrebbero aggirarsi attorno ai 32°.

Orari e programmazione TV del GP di Ungheria 2024 di F1

Il GP d’Ungheria sarà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport F1 e NOW TV, con TV8 che invece proporrà in differita qualifiche e gara: ecco tutti gli orari del fine settimana.

Venerdì 19 luglio

13:30 – 14:30 -> FP1 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV

17:00 – 18:00 -> FP2 | diretta su Sky Sport e NOW TV

Sabato 20 luglio

12:30 – 13:30 -> FP3 | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV

16:00 -> Qualifiche | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 a partire dalle 18:30

Domenica 21 luglio

15:00 -> GP Ungheria | diretta su Sky Sport F1 e NOW TV, differita su TV8 a partire dalle 18:00