GP Valencia 2023 MotoGP: info, programmazione e orari

Sarà ancora una volta l’asfalto del circuito Ricardo Tormo a decretare l’esito di una stagione della classe regina del Motomondiale. Nel weekend del Gran Premio di Valencia Pecco Bagnaia e Jorge Martin, i due grandi protagonisti di questo 2023 della MotoGP, scenderanno in pista con il Titolo Piloti ancora in palio. I due sono separati da 21 punti e, classifica alla mano, il torinese della Ducati avrà a disposizione un match point già nel corso della giornata di sabato: qualora Bagnaia dovesse guadagnare 4 punti nei confronti di Martin, il #1 sarà matematicamente Campione del Mondo della MotoGP per la seconda volta in carriera.

