Guida per principianti al perfetto servizio di padel

Il servizio nel padel è una componente fondamentale per imbastire uno scambio, ma ha un ruolo molto diverso rispetto a uno sport come il tennis.

Nel servizio del padel, infatti, ci si limita a colpire dal basso, da sotto l'altezza della vita, quindi è molto raro che la battuta possa rivelarsi un'arma vincente per vincere il punto direttamente come accade invece nel tennis. Tuttavia, se eseguito nel modo giusto, anche nel padel il servizio può essere utilizzato per influenzare enormemente il punto.

Per i giocatori professionisti, il servizio è uno strumento di impostazione: raramente viene utilizzato per vincere il punto in modo definitivo, mentre molto più spesso è sfruttato per mettere pressione all'avversario puntando su aree specifiche o iniziando a eseguire un determinato schema di gioco. Anche nel padel amatoriale il servizio può rivelarsi un'arma potente. Le battute indirizzate verso le pareti laterali sono particolarmente efficaci, in quanto creano angoli insidiosi e rimbalzi che rendono più complesso colpire la palla in modo pulito. Padroneggiando il controllo e il posizionamento, i padelisti possono facilmente innalzare il proprio livello di gioco trasformando il servizio da una partenza di routine a un vantaggio tattico.

Passo dopo passo: come eseguire un servizio alla perfezione

01 Posizionati nel modo corretto

Inizia posizionandoti dietro la linea di servizio con il piede non dominante leggermente in avanti, puntando verso la diagonale del campo di servizio. Il tuo corpo dovrebbe essere leggermente rivolto di lato, in modo da avere una migliore capacità di ruotare le anche e le spalle per trasferire rotazione e potenza alla palla. Se sei un principiante, cerca di posizionarti comodamente vicino al centro del rettangolo di gioco per avere una maggiore versatilità nel posizionamento dei tuoi servizi.

Juan Lebrón si allena con il servizio a Parigi © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Un consiglio: non appena inizierai a progredire, potrai sperimentare diverse posizioni di partenza a seconda delle strategie che avrai pianificato con il tuo compagno di squadra.

02 Padroneggia la caduta della palla

Tieni la palla con la mano che non colpisce all'altezza della vita, mantenendola ferma per garantire una caduta controllata. Dato che non puoi colpire la palla al di sopra della vita, il servizio nel padel non richiede un lancio alto; invece, rilascia delicatamente la palla affinché cada naturalmente a terra.

Suggerimento: esercitarsi nella caduta è fondamentale perché un rilascio irregolare o affrettato può portare a incoerenze nella velocità e nella direzione del servizio.

03 Tempismo e meccanica dello swing

Una volta che la palla colpisce il terreno, colpiscila nel punto più alto dopo il rimbalzo, appena sotto l'altezza della vita, con uno swing rilassato e controllato. Usa l'impugnatura continentale (immagina di stringere la mano o di usare il lato della racchetta come un martello) per avere un controllo e una versatilità ottimali. Cerca di mantenere un'oscillazione fluida e regolare, evitando movimenti a scatti o di forza eccessiva e trasferendo il peso del corpo dal piede dominante (posto dietro a quello non dominante nello stance iniziale) in avanti, ruotando completamente il corpo di 90 gradi lateralmente.

Arturo Coello mostra un perfetto swing di servizio © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Suggerimento: man mano che sviluppi il tuo servizio, prova ad aggiungere rotazione. Ad esempio, mentre colpisci, fai un leggero movimento di spazzolamento sotto la palla con la racchetta, creando un leggero backspin.

04 Seguire e posizionare la palla

Completa il tuo servizio con un movimento fluido che si allinei con la direzione del bersaglio. Dopo il contatto, la racchetta dovrebbe seguire naturalmente la traiettoria verso il punto in cui hai diretto la pallina, migliorando così il controllo e la precisione. Non appena il servizio è terminato, inizia a muoverti verso la rete per ottenere una posizione vantaggiosa per il colpo successivo.

Consiglio: cerca di controllare il ritmo del tuo servizio per avere tutto il tempo di arrivare a rete. Continua a leggere per saperne di più.

Raggiungi la rete subito dopo il servizio © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

05 Evita questi errori comuni nel servizio

1. Servire troppo velocemente

Un servizio troppo veloce può sembrare una buona idea, ma ti lascia poco tempo per raggiungere la rete, che è l'area in cui dovresti cercare di essere più presente. La rete è il luogo in cui di solito si vincono i punti nel padel, quindi è fondamentale sfruttare il tuo servizio per stabilire una posizione forte a rete con il tuo compagno di squadra. È cruciale trovare un equilibrio tra la velocità del servizio e il suo posizionamento, concedendoti quindi il tempo necessario per sistemarti nella giusta posizione dopo il servizio.

2. Errori e falli di altezza

A differenza di altri sport con la racchetta, nel padel la palla deve essere colpita sotto il livello della vita. Servire al di sopra di questa linea è considerato un fallo, che può interrompere il ritmo e costare punti preziosi. Esercitarsi a far cadere la palla in modo controllato all'altezza della vita ti aiuta a rimanere entro i limiti e a mantenere un servizio costante.

3. Rimanere fermi dopo il servizio

Molti principianti commettono l'errore di rimanere nella posizione del servizio invece di muoversi in avanti. Nel padel il movimento è fondamentale: dopo il servizio, spostati verso la rete per posizionarti per il colpo successivo. Questa posizione proattiva ti permette di intercettare la risposta e di controllare il ritmo del gioco, mettendo sotto pressione i tuoi avversari fin dall'inizio del punto.

Sviluppare una routine può aiutarti a concentrarti prima del servizio © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

06 Le regole del servizio

Sottomano: il servizio viene effettuato di rovescio, come un normale colpo di dritto, e deve prima rimbalzare al di fuori dell'area di battuta del giocatore.

Posizione: il giocatore si trova dietro la linea di servizio con entrambi i piedi dietro la linea e paralleli alla rete. Non può saltare

Altezza: la palla deve essere colpita all'altezza della vita del giocatore o al di sotto di essa.

Cosa conta come servizio valido? La palla deve prima rimbalzare all'interno dell'area di battuta in diagonale rispetto all'area di chi serve e non deve colpire la rete.

Evitare le linee: la palla non può colpire la linea dell'area di chi serve e il battitore non può camminare su tale linea o all'interno dell'area durante il servizio.

Alternare il servizio: i giocatori si alternano nel servizio. Quando si gioca due contro due, ogni giocatore servirà una volta ogni quattro giochi.

Errori: il doppio fallo funziona come nel tennis. Hai due possibilità e, se le sbagli entrambe, all'avversario viene assegnato un punto.

Nets: anche qui accade come nel tennis. Se la palla che hai servito colpisce il nastro della rete, avrai una nuova opportunità di servire.