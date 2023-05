Padel: cosa sapere prima di iniziare a praticare questo sport

Ormai si sa, il padel è uno degli sport più popolari e apprezzati in tutto il mondo, e ce lo dicono anche i numeri: secondo l'International Padel Federation (FIP), il padel è praticato da circa 25 milioni di persone in tutto il mondo, a livello amatoriale e anche professionale in paesi come Messico, Argentina e Spagna.

Ma in cosa consiste realmente? Continua a leggere per saperne di più sull'origine e le caratteristiche di questo sport.

Nel padel si gioca a coppie © e|motion/Bildagentur Zolles KG

01 Che cos'è?

Il padel è uno sport basato su palla e racchetta che potrebbe essere descritto come un mix di squash e tennis. Si gioca all'interno di uno spazio chiuso come lo squash, ma condivide alcune somiglianze con il tennis.

Il gioco presenta una rete nel mezzo, come il tennis, e anche il campo sembra essere molto simile. Come il tennis, i giocatori devono lanciare la palla oltre la rete nel lato dell'avversario, tuttavia, nel padel, il campo è recintato.

Il padel viene praticato da quattro persone, in due coppie. Si può giocare anche individualmente, tuttavia giocare in coppia si rifà alle origini sociali di questo sport.

Red Bull Padel Battle © Sergi Penalba

02 Le differenze tra tennis e padel

Come accennato in precedenza, il padel si ispira molto al tennis, e chiunque guardi una partita di padel non può non notare che tutto si svolge come una partita di tennis. Ad ogni modo, ci sono delle differenze:

Dimensioni del campo: un campo da padel è più piccolo di un campo da tennis.

Campo chiuso: una caratteristica fondamentale del gioco

Racchetta: una racchetta da paddle ha una forma simile a una racchetta da tennis, ma è più piccola.

Palline: le palline utilizzate nel padel hanno un diametro più piccolo di una pallina da tennis, nonostante sembrino uguali.

Tecnica: il padel non è tanto un gioco basato sulla potenza come nel tennis.

03 L'origine

Enrique Corcuera è stato definito come il fondatore di questo gioco. Corcuera costruì un campo per giocare una partita con palla e racchetta nella sua casa ad Acapulco alla fine del 1960, ma questo campo era leggermente più piccolo di un campo da tennis a causa di alcuni vincoli di proprietà. Se le palline da tennis venivano colpite, avrebbero potuto invadere spazi altrui, per questo motivo decise di far circondare il campo da muri su tutti i lati.

Le normali racchette da tennis generavano troppa potenza sul suo campo, così Corcuera e i suoi amici adottarono una racchetta da spiaggia con cui poter giocare. Da lì si è evoluto un regolamento e tutto il resto è storia.

Il padel ha iniziato a guadagnare popolarità inizialmente grazie all'entusiasmo degli amici di Corcuera per il gioco. Nel 1974, un amico, il principe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, portò il gioco in Spagna, mentre l'amico di de Hohenlohe, Julio Menditengui, fu determinante nel portare questo sport anche in Argentina. In entrambi i paesi, il gioco è diventato talmente tanto importante da essere considerato il secondo sport più popolare dopo il calcio.

L'enorme crescita di questo sport © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

04 Di cosa hai bisogno prima di iniziare a giocare a padel?

Il campo

L'area del campo da padel misura 20x10 metri di larghezza. Ogni metà del campo è un quadrato di 10×10 metri. Tutte le linee del campo hanno una larghezza di cinque centimetri. La rete sulla linea centrale del campo è lunga 10 metri e dovrebbe essere alta 88 centimetri al centro.

I campi sono recintati da pareti in vetro perspex (o cemento solido) e rete metallica. Le pareti posteriori del campo dovrebbero sempre essere in vetro perspex ed essere alte tre metri. Queste pareti sono poi sormontate da 1 m di rete metallica. Le pareti laterali sono in parte in vetro perspex e in parte in rete metallica e dovrebbero essere alte circa tre metri. La superficie del campo può essere in cemento o erba sintetica o moquette.

Le dimensioni di un campo da padel © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

La racchetta

La racchetta è molto diversa dalla classica utilizzata nel tennis: ha un manico corto e non deve misurare più di 45,5 centimetri di lunghezza, con uno spessore di 38 mm.

Una delle particolarità di una racchetta da paddle è che sono perforati con fori dappertutto. Questi fori sono lì per ridurre il peso delle racchette. Le racchette sono classificate anche in base al tipo: Diamond (maggiore potenza), Teardrop (controllo e potenza) e Round (maggiore controllo).

Ale Galán nel campo © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

La palla

Le palline da paddle sono molto simili nell'aspetto alle palline da tennis, ma hanno un diametro più piccolo con meno pressione.

Il regolamento della Federazione Internazionale Padel (FIP) specifica che la pallina deve essere realizzata in gomma gialla o bianca e avere un diametro compreso tra 6,32 e 6,77 centimetri, mentre il peso deve essere compreso tra 56 e 59 grammi. La palla deve avere una pressione interna compresa tra 4,6 e 5,2 chilogrammi.

Il punteggio

Il punto nel padel viene assegnato se: la palla colpisce le pareti del campo avversario oppure la rete metallica, la palla rimbalza per due volte a terra oppure nel caso in cui la battuta da un giocatore rimbalza sul campo avversario colpendo qualche oggetto estraneo nella parte di campo avversaria.

Come il tennis, le partite sono composte da tre set o cinque set. Il primo giocatore o squadra che vince due dei tre set (o tre, quando vengono giocati cinque set) vince.

Le partite seguono il punteggio del tennis. Quindi i punteggi salgono a 15, 30, 40. Se i punteggi sono pari a 40-40, parliamo di deuce.

I giocatori cambiano il loro lato del campo ogni volta che viene giocato un numero di partite dispari.

Il punteggio è simile al tennis © Óscar Carrascosa/Red Bull Content Pool

05 I consigli per i principianti

Anche se il padel è uno sport in cui ci si può buttare a capofitto, ci sono molte complessità nel gioco, nelle tattiche che si possono impiegare e nei colpi che si possono eseguire. Ecco alcuni consigli per chi è interessato a giocare o sta iniziando questo sport.

Gioco a muro - lanciare la palla sulla parete di perspex è una parte importante del gioco, quindi non evitare di usarla: il muro non è il nemico. Quando la palla rimbalza sul muro, perde velocità, per cui si ha il tempo di valutare quale colpo giocare.

Posizione in campo - Quando ci si posiziona a fondo campo, si deve stare sulla stessa linea del compagno. La posizione ideale è un passo indietro rispetto alla linea di servizio e due passi indietro rispetto al lato del campo. Non è consigliato stare troppo vicini alla rete.

Ridurre la potenza, concentrandosi solo sul riportare la palla attraverso la rete e in gioco in modo continuo. Il padel non è un gioco basato sulla potenza, nemmeno a livello professionistico.

Shoes on court – Many players new to the sport will just choose tennis shoes, but actually playing padel puts incredible strain on athlete's Achilles tendons. So choose specific padel shoes from recognised manufacturers as they'll offer maximum comfort and cushioning that is specific to the stresses that a padel player undergoes.

Red Bull Padel Battle © Sergi Penalba

06 Alcune leggende del padel

Considerando le origini di questo sport, non sorprende che gli atleti più promettenti nel padel siano argentini e spagnoli:

Juan Lebron - Il giocatore spagnolo è l'attuale numero uno della Federazione Internazionale di Padel e campione del mondo in carica.

Alejandro Galán - Compagno di gioco di Lebron e anche lui campione del mondo in carica con la nazionale spagnola.

Fernando Belasteguin - Una leggenda di questo sport. L'argentino gioca ancora ai massimi livelli all'età di 43 anni.

Arturo Coello - Una delle giovani promesse del padel che sta avendo un grande impatto. Lo spagnolo è il più giovane vincitore di un torneo WPT all'età di 19 anni.

Bea Gonzalez - La ragazza immagine del padel femminile. A 21 anni, la spagnola è già campionessa europea e mondiale.

Alejandra Salazar - Giocatrice spagnola di padel che vanta oltre 50 titoli nel World Padel Tour.