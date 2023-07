Tutti i consigli per diventare un esperto nel padel

Bastano solo 10 minuti di gioco a padel per capire se si ama o si odia questo sport. Alcune complessità del gioco possono renderlo impegnativo, ma si tratta anche di un'attività divertente, sociale e accessibile che ha il duplice vantaggio di fornire un vero e proprio allenamento.

Quindi, se hai voglia di provare questo divertentissimo sport, che è già praticato da più di 25 milioni di persone in tutto il mondo, assicurati di leggere questi consigli

Partita di padel © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

01 Guarda le partite

Il modo migliore per capire il padel, dalle regole e le tattiche al tipo di colpi, è guardare una partita. All'inizio potrebbe creare un po' di confusione, ma presto capirai il gioco e capirai perché è simile sia al tennis che allo squash.

02 Il riscaldamento è un must

Un riscaldamento mirato prima di una partita di padel aiuterà a prevenire gli infortuni e potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta. È quindi fondamentale dedicare cinque o 10 minuti prima di una partita per riscaldare muscoli e articolazioni.

03 Usa l'attrezzatura giusta

Avere l'attrezzatura giusta ti permetterà di giocare meglio, e questo significa avere l'abbigliamento, le scarpe e, soprattutto, la racchetta giusta per il tuo livello di gioco. Le racchette da padel hanno un manico corto e sono classificate in base al tipo: Diamond (maggiore potenza), Teardrop (controllo e potenza) e Round (maggiore controllo). Per cominciare, non cercare qualcosa di complicato.

Ale Galán nel campo © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

Giocare a padel mette anche a dura prova i tendini d'Achille. Molti giocatori che si approcciano per la prima volta a questo nuovo sport sceglieranno semplicemente scarpe da tennis poiché vedono i due sport molto simili. Ma è un errore. Scegliere scarpe da padel specifiche offriranno il massimo comfort e ammortizzazione adeguata.

04 Si tratta di giocare come una squadra

Il padel è in gran parte giocato come sport di coppia, quindi è bello trovare un compagno di gioco che sia anche nuovo in questo sport. In questo modo puoi capire l'importanza del lavoro di squadra e conoscere tutte le sfumature del gioco.

Nel padel si gioca a coppie © e|motion/Bildagentur Zolles KG

05 Impara i colpi bassi

Non complicare troppo le cose e non andare di fretta. Basta imparare i colpi base - servizio, colpi a terra di dritto e rovescio, raffiche e pallonetti - più e più volte in matchplay o durante le sessionidi allenamento. In questo modo la tua tecnica migliorerà e manterrai la palla in gioco più a lungo.

06 Usa i muri

Una volta che hai imparato i colpi base, è il momento di passare a sfruttare l'ambiente che ti circonda. Poiché il padel si gioca su un campo con muri alti quattro metri, giocare la palla contro il muro è una parte importante del gioco. Quando inizi per la prima volta è una buona idea prestare attenzione al movimento della palla quando colpisce il muro. Non solo in termini di direzione, ma anche di velocità. Questo ti aiuterà a imparare e capire in che direzione andrà la palla.

07 Prova le lezioni con un allenatore

Come in ogni altro sport, un allenatore può aiutare. Se prendi qualche lezione potrai migliorare la tua tecnica, scoprire come posizionarti perfettamente in campo e capire alcune delle principali tattiche coinvolte nel gioco.

Un allenatore ti aiuterà a migliorare © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

08 Riduci il potere del lancio

Si pensa che lanciare la palla più forte che puoi sia la strategia vincente, ma nel padel spesso non è l'idea migliore. Al contrario, è importante avere il tempismo giusto quando si colpisce la palla, specialmente quando si tenta di colpire un ritorno o uno smash sopra la testa. All'inizio si tratta solo di prendere confidenza con la palla e controllarla. Una volta che l'hai imparato, puoi lanciare con un po' più di forza.

Il potere del lancio non è tutto © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

09 Gioca su entrambi i lati del campo

Il posizionamento in campo è una parte importante del padel quando giochi con un'altra persona. Prova a giocare sia sul lato sinistro che su quello destro del campo. Questo ti aiuterà a capire meglio le diverse posizioni che devi assumere durante il gioco. Ti aiuterà anche a migliorare il tuo diritto e rovescio, oltre a determinare in quale lato del campo riesci a dare il massimo. Un giocatore di diritto si trova normalmente sul lato destro del campo e un giocatore di rovescio sulla sinistra.