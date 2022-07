Brandon Semenuk e Kade Edwards guidano all'unisono in Parallel ll

Ci sono alcuni progetti che quando arrivano ti costringono a mollare tutto, e questo è sicuramente uno di questi. Metti le cuffie e smetti di fare qualsiasi cosa tu stia facendo: Parallel II è arrivato, e puoi ora ammirarlo in tutto il suo splendore.

, ha ora una seconda puntata. Dopo aver reclutato Ryan Howard per la prima parte, Semenuk ha questa volta scelto come suo partner in crime il collega freeracer

Alcuni anni fa, Semenuk e il famoso regista di mountain bike Rupert Walker hanno dato vita a un'esperienza mai vista prima: Semenuk e Howard hanno dato mostra del loro talento su una pista da dual slalom che si snoda attraverso un boschetto di querce e campi erbosi. Il tracciato non era un percorso normale: presentava enormi salti e sezioni intrecciate che si prestavano perfettamente allo stile di guida del duo, e ancora di più a un cortometraggio che evidenziava la sinergia che c'era tra i due.

In Parallel II la crew ha portato le cose ad un altro livello, grazie a un percorso sbalorditivo che si snoda attraverso una foresta nel profondo della British Columbia e che sfrutta lunghe linee di vista. Il tracciato si è così rivelato una tela perfetta per Semenuk ed Edwards, che hanno realizzato un vero e proprio capolavoro facendo ciò che sanno fare meglio lungo una pista unica nel suo genere.

Semenuk e Edwards in Parallel II