Pattinaggio artistico: tutti i segreti delle acrobazie sul ghiaccio

che sono i più impegnativi dal punto di vista tecnico, rischiosi e spettacolari.

Oltre agli affondi, agli arabeschi e alle altre mosse che rendono più vivaci le esibizioni degli atleti quando sono sul ghiaccio, quando decollano al di sopra di esso, li si può vedere volteggiare e roteare con velocità e grazia. Se non sei all'altezza dei migliori giudici del mondo, per darti un'idea dei salti del pattinaggio artistico abbiamo suddiviso le varie acrobazie che probabilmente vedrai durante una gara.