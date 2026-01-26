© Kai Kuusisto/Red Bull Content Pool
Ice Skating
Pattinaggio artistico: tutti i segreti delle acrobazie sul ghiaccio
I pattinatori di figura eseguono movimenti atletici e artistici, ma il pezzo forte dello spettacolo sono ovviamente i salti. Usa la nostra guida per imparare a distinguere un lutz da un axel.
Se vuoi apprezzare appieno le doti atletiche e artistiche di pattinatori artistici come la teenager americana Isabeau Levito, la nuova stella di questa affascinante disciplina, allora devi assolutamente capire cosa stai vedendo durante un'esibizione. È necessario che tu lo sappia soprattutto quando si tratta di salti, che sono i più impegnativi dal punto di vista tecnico, rischiosi e spettacolari.
Oltre agli affondi, agli arabeschi e alle altre mosse che rendono più vivaci le esibizioni degli atleti quando sono sul ghiaccio, quando decollano al di sopra di esso, li si può vedere volteggiare e roteare con velocità e grazia. Se non sei all'altezza dei migliori giudici del mondo, per darti un'idea dei salti del pattinaggio artistico abbiamo suddiviso le varie acrobazie che probabilmente vedrai durante una gara.
01
I due tipi di salto del pattinaggio artistico
Innanzitutto, nel pattinaggio artistico esistono due tipi distinti di salto che è importante classificare:
Salto di bordo: Si tratta di un salto aereo effettuato partendo dal bordo (il lato) della lama dei pattini.
Salto del piqué: Si tratta di un salto aereo effettuato partendo dalla punta anteriore della lama dei pattini.
02
Il tipo di salto di bordo
L'anello
Per tutti coloro che si avvicinano al pattinaggio artistico, il salto ad anello è il primo salto aereo che impareranno. In pratica, si tratta di una mezza rotazione di 180° e per eseguirla devi sapere che devi decollare e atterrare sullo stesso bordo, dopo essere partito da un bordo esterno posteriore.
Salchow
Con 10 titoli mondiali consecutivi dal 1901 al 1911, Ulrich Salchow ha lasciato il segno nel pattinaggio artistico. Ma più che il suo dominio, fu la creatività dello svedese a rendere il suo nome una leggenda.
La mossa aerea che porta il suo nome consiste nell'atterrare sul piede opposto a quello che ha fatto il salto, eseguendo una o più rotazioni - note come singola, doppia, tripla o quadrupla. Lo stacco avviene sempre con un bordo interno arretrato.
Axel
Probabilmente l'elemento più conosciuto del pattinaggio artistico, l'axel è anche l'unico eseguito mentre il pattinatore si muove in avanti. Come nel Salchow, l'atterraggio avviene con il piede opposto e prima di questo l'atleta esegue diverse rotazioni (spesso tre per gli uomini). Nel 2023, Ilia Malinin ha eseguito un quadruplo axel per portare la mossa a un livello superiore.
La mossa è stata originariamente creata da Axel Paulsen, un norvegese nato nel 1855 che praticava sia il pattinaggio di velocità che il pattinaggio artistico, ed è stata eseguita per la prima volta ai Campionati Mondiali del 1882. Si decolla di nuovo sul bordo esterno.
03
I tipi di salto dal bordo
Salto mortale
Con uno stacco dal bordo interno all'indietro, il flip viene eseguito sullo stesso piede con cui il pattinatore stacca. Viene eseguito in varianti doppie, triple o quadruple.
Lutz
Spesso confuso con il flip, il lutz viene invece lanciato sul bordo esterno posteriore della lama del pattino. Sia nel flip che nel lutz si parte dalla punta e si atterra sulla stessa gamba, ma poiché il lutz termina sullo stesso bordo, è un salto più complesso da eseguire.
Questo elemento è stato inventato da Alois Lutz nel 1913, mentre in gara Alexandra Trusova è stata la prima donna ad eseguire un quadruplo lutz.