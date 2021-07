Pauline Ferrand-Prévot , prima di ascoltare gli altri, ha sempre ascoltato la sue necessità e questo stato d'animo ha permesso alla talentuosa ciclista di raggiungere ciò che nessun altro ha mai fatto: diventare contemporaneamente campionessa del mondo di ciclismo su strada, ciclocross e mountain bike cross-country.

Pauline Ferrand-Prévot, una superstar del ciclismo multidisciplinare © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Andare in bicicletta, non pattinare

La sua famiglia ha il ciclismo agonistico nel sangue, praticato da papà e mamma. Ferrand-Prévot sapeva che in qualche modo era destinata ad avere una carriera nel ciclismo. Non che sua madre fosse particolarmente entusiasta all'idea che sua figlia iniziasse a usare le due ruote: "Mia madre, che gareggiava come ciclista, non voleva necessariamente che andassi in bicicletta, perché diceva che non era abbastanza femminile".

Per compiacere i suoi genitori ed essere una bambina modello, Ferrand-Prévot ha anche iniziato a fare pattinaggio di figura nei suoi primi anni.

Il richiamo di pedalare in bicicletta per divertimento rimase comunque forte e riuscì a convincere i suoi genitori ad iscriverla in un team bici a Reims, in Francia. Da quel momento in poi il pattinaggio artistico ha lasciato il posto alle due ruote.

Non ho mai voluto far preoccupare i miei genitori Pauline Ferrand-Prévot

Un primo test delle capacità di guida sulla bici di Ferrand-Prévot © DR

L'anima di un guerriero

Ferrand-Prévot ha mostrato il suo spirito competitivo nel club di ciclismo e nella competizione. Voleva dimostrare di essere in grado di battere tutti, ma soprattutto i ragazzi. Aveva una tale determinazione che preoccupava coloro che le stavano intorno.

"Quando ero giovane, ero abbastanza autonoma e indipendente in termini di allenamento. Tutti pensavano che i miei genitori mi costringessero ad andare ad allenarmi, quando in realtà mi piaceva farlo", ricorda Ferrand-Prévot. "Anche se non mi allenavo tutti i giorni, andavo a correre o in bicicletta da sola invece di andare a giocare con i miei amici".

Determinata a vincere, Ferrand-Prévot è una ciclista eccezionale © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ferrand-Prévot dice che ha sempre paura di annoiarsi e che ama le sfide. All'età di otto anni le è stata offerta la possibilità di andare in mountain bike e si è affrettata a cogliere l'occasione: "Mi piaceva avere tutte le possibilità: andare sia in mountain bike che su strada. Non volevo fare sempre la stessa cosa".

Ciclismo su strada o mountain bike? Ferrand-Prévot ha scelto entrambi © DR

Ha iniziato a competere e a vincere nelle varie categorie della sua età e a soli 13 anni ha vinto il suo primo titolo nazionale francese su strada.

"A 12 anni picchiavo già ragazze di tre o quattro anni più grandi di me, quindi penso di essere stata notata", dice. "L'adolescenza è sempre un punto di svolta per un giovane ciclista. Può essere complicato. Quando i tuoi amici fanno qualcos'altro nei fine settimana può essere difficile. Chi non ha quella passione e determinazione per andare in bicicletta, poi abbandona rapidamente e preferisce fare festa invece di allenarsi."

Fare orecchie da mercante

La possibilità di una carriera professionale stava emergendo per Ferrand-Prévot, poiché ha continuato a pubblicare buoni risultati sia su strada che fuori. All'epoca, le era stato detto di concentrarsi su una disciplina, ma ha fatto orecchie da mercante al consiglio, nonostante i problemi logistici e di allenamento che erano evidenti nelle corse su strada, ciclocross e mountain bike.

"A volte era complicato da gestire. C'erano programmi che si sovrapponevano, c'erano gare in cui dovevi scegliere dove andare, ma ho deciso di fare quello che stavo facendo, perché sapevo cosa era bene per me", spiega.

The young champion © DR

La storia ha dato ragione a Ferrand-Prévot. Da junior è diventata campionessa del mondo di cross-country nel 2009, ripetendo quella vittoria un anno dopo nel 2010, quando era anche campionessa del mondo junior su strada. Sorprendentemente, in quel momento Ferrand-Prévot gareggiava anche negli eventi di Coppa del Mondo di Ciclocross e ai Campionati del Mondo con gli élite, poiché non esisteva una categoria junior. Ha concluso ottava con la futura compagna di squadra Marianne Vos nei mondiali di ciclocross 2010.

Diventare professionisti

Con risultati così impressionanti in tutte le discipline non mancavano gli inviti ad unirsi nelle squadre femminili. Ferrand-Prévot ha scelto la squadra olandese Rabobank-Liv ed è diventata professionista per la stagione 2012: "Ero una grande fan di Marianne Vo e lei voleva che facessi parte della Rabobank-Liv. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva e ho imparato molto da lei. È stata una buona scuola per la vita da professionista. È in una squadra che ogni ciclista impara il meglio e quello che ho imparato lì mi è servito moltissimo".

Ferrand-Prévot con i colori Rabobank-Liv sulla pista di ciclocross © Wikimedia Commons

L'obiettivo principale di Ferrand-Prévot nel 2012 erano le Olimpiadi di Londra. Lì, ha gareggiato nelle gare di mountain bike e su strada.

"C'erano due posti per la squadra di XCO e stavo gareggiando per il secondo, poiché il primo era per Julie Bresset, che allora era la campionessa mondiale in carica", ricorda. "Il giorno in cui ho saputo di essermi qualificata, si è realizzato il sogno di bambina e anche se la mia prestazione non è stata eccezionale, almeno ho raggiunto uno dei miei obiettivi di carriera".

Ferrand-Prévot ha collezionato tanti titoli nazionali francesi © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

World domination

Le stagioni 2014 e 2015 hanno visto Ferrand-Prévot dominare la scena del ciclismo mondiale femminile. Nel 2014 è diventata la prima francese ad accumulare quattro titoli nazionali nella stessa stagione: strada, cronometro su strada, ciclocross e XC. Ma c'era ancora molto da fare.

Nel 2015 la sua forma eccezionale è continuata e ha aggiunto i titoli mondiali di ciclocross e di XC al suo palmarès in crescita. A soli 23 anni ha indossato l'ambita maglia iridata in tre discipline ciclistiche diverse contemporaneamente, una prima volta nella storia del ciclismo, maschile e femminile.

I festeggiamenti per la vittoria: uno spettacolo che si è ripetuto © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ferrand-Prévot non è una persona che corre per i record, lei voleva solo vincere le gare: "Il giorno prima dei Campionati del mondo di fondo, un giornalista mi ha detto che se avessi vinto avrei realizzato ciò che nessuno aveva mai realizzato prima [essere stata campione del mondo in tre discipline ciclistiche]. Non mi ero mai resa conto che fosse così. Il mio obiettivo era semplicemente vincere le gare".

Cadi, rialzati

Niente rimane mai perfetto e quello che seguì per Ferrand-Prévot furono alcuni anni in cui la comparsa di infortuni e la malattia minarono le sue prestazioni.

“Subito dopo il mio titolo mondiale di XC, ho sentito un dolore alla gamba. Non avevo idea di cosa fosse o da dove venisse e la mia stagione 2016 è stata complicata. C'erano giorni in cui andava bene, ma poi altri in cui non andava affatto bene. Non lo capivo e mi chiedevo se non avessi fatto troppo negli anni precedenti".

Ferrand-Prévot ha continuato a gareggiare e ha comunque ottenuto risultati relativamente buoni, ma qualunque cosa avesse alla gamba la stava chiaramente preoccupando. Durante questo periodo si è concentrata sul ciclocross e le corse su strada passarono in secondo piano.

La porta non è chiusa alle corse su strada o al ciclocross in futuro © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Solo verso la fine del 2018 i medici sono stati in grado di diagnosticare finalmente cosa non andava: un'endofibrosi dell'arteria iliaca.

"Negli ultimi quattro anni ho avuto un dolore inspiegabile alla gamba e quando spingevo oltre il 70% della mia potenza massima, avevo la sensazione di avere una 'gamba morta'", spiega. "Durante quegli anni ho visto molti medici e ho fatto molti trattamenti diversi, ma niente ha funzionato davvero".

Ferrand-Prévot alla fine ha subito un intervento chirurgico a entrambe le gambe nel febbraio 2019. La sua guarigione è stata rapida e l'intervento ha funzionato, poiché nella seconda metà della stagione di scross country ha vinto due gare di Coppa del Mondo ed è diventata campionessa del mondo per la seconda volta a Mont-Sainte-Anne, Canada.

Un ulteriore intervento chirurgico alle gambe è arrivato alla fine della stagione 2019, ma questa volta Ferrand-Prévot era in una posizione mentale migliore per affrontare l'infortunio e il risultato. La pandemia ha interrotto la stagione 2020, ma alla fine dell'anno ha mantenuto il suo titolo di campionessa del mondo di cross-country, oltre a vincere la sua sesta gara di Coppa del Mondo a Nové Město.

Ferrand-Prévot alla conquista del suo terzo titolo iridato © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Sento per la prima volta nella mia vita che sono serena e che sto crescendo in forza Pauline Ferrand-Prévot

Probabilmente ci sono ancora altri capitoli da scrivere nella storia di Pauline Ferrand-Prévot. Il 2021 porta nuova motivazione per lei: una nuova squadra, Absolute-Absalon gestita dal suo fidanzato Julien Absalon e il più grande evento al mondo in Giappone a fine luglio.

