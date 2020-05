Quando si tratta di una vita tumultuosa in bici, non c'è niente di meglio della carriera della 28enne ciclista francese Pauline Ferrand-Prévot . Come unica atleta nella storia a vincere i campionati del mondo di strada, ciclocross e mountain bike nell'arco di 12 mesi, Ferrand-Prevot si è rapidamente affermata come un'atleta totale nella stagione 2015 all'età di soli 23 anni.

Gli anni seguenti hanno visto il solito mix di sfide e trionfi ma poi, nel 2019, i dolori cronici alle gambe - in seguito rivelatisi essere endofibrosi dell'arteria iliaca - hanno minacciato di far deragliare la carriera di Ferrand-Prévot per sempre.

Nonostante abbia subito due operazioni, ha continuato a vincere due tappe di Coppa del Mondo e due Campionati del Mondo nella stagione 2019, tra cui il più grande premio per lei, i Mondiali XCO. È stato un ritorno contro ogni pronostico che è già diventato uno dei più grandi nella storia del ciclismo.

"Non è sempre facile vincere", racconta a Rob Warner nel nuovo episodio della serie Rob Meets dedicato alla polivalente atleta transalpina. “Penso che siano di più i giorni brutti di quelli belli. Devi solo continuare a spingere". Ecco come fare.

Pauline Ferrand-Prévot è incoronata Campionessa del MONDO 2019 in Canada © Boris Beyer / Red Bull Content Pool

1. Sii paziente e tieni a mente i tuoi obiettivi

Con la sua operazione chirurgica programmata con largo anticipo a gennaio 2020, Pauline aveva molto tempo per prepararsi alla nuova stagione... non che ciò rendesse più facile passare il tempo senza la bici! Per la francese, la chiave per rimanere concentrata era redigere un piano e affrontarlo senza diventare troppo impazienti.

Il recupero è come una gara: tieni a mente il tuo obiettivo e lavora per raggiungerlo. Pauline Ferrand-Prévot MTB

"Sapevo che sarei stata lontana dalla bici per un po' di tempo, ma sapevo anche che sarei tornata in una forma migliore rispetto all'anno precedente dopo il primo intervento", dice. “Quando abbiamo scoperto che era tornata l'endofibrosi, ho avuto una rapida discussione con il mio chirurgo e abbiamo deciso come gestirla. Questo ha reso le cose più chiare per me e ho potuto pianificare il mio recupero. La cosa più difficile è che sapevo cosa avevo di fronte a me, avrei dovuto essere paziente, che non è esattamente la mia natura! Il recupero è come una gara: tieni a mente il tuo obiettivo e lavora per raggiungerlo".

2. Torna in bici

Dopo aver subito un'operazione chirurgica, Ferrand-Prévot era nella migliore condizione per recuperare la seconda volta e sapeva cosa poteva aspettarsi da se stessa durante il periodo di recupero.

“Questa volta ero in una forma migliore, quindi sono tornata sull'eBike molto più velocemente! Mi sentivo abbastanza bene e i dati hanno mostrato che avevo raggiunto lo stesso livello di fitness di fine stagione 2019, appena due mesi dopo il secondo intervento", spiega. "Sapevo che sarei stata pronta per quello che era il mio obiettivo principale per il 2020: le Olimpiadi."

Pauline Ferrand-Prévot a tutta © Bartek Woliński

3. Vivi un giorno alla volta

Un'operazione influirà naturalmente sul programma di allenamento. A livello amatoriale, questo potrebbe essere frustrante. Ma al massimo livello, è assolutamente vitale assicurarsi di recuperare correttamente. Anche se una sosta di quattro settimane era dura da digerire per Pauline, sapeva che era essenziale non correre prima di poter camminare. Accettarlo sin dall'inizio le ha impedito di spingere troppo forte troppo presto, e causare ulteriori danni.

"Ho dovuto iniziare molto lentamente dopo l'intervento chirurgico perché la mia arteria doveva guarire", dice. “Mi è stato detto che non potevo fare sport per quattro settimane. Ma sapevo che sarei tornata più facilmente dell'anno precedente, e di avere il tempo per farlo, quindi ho vissuto un giorno dopo l'altro, concentrandomi su ogni passo, e su come mi sentivo lungo il mio percorso”.

4. Cerca il lato positivo

Sicuramente una delle battute d'arresto più difficili per qualsiasi atleta ai vertici del proprio sport è stata la notizia che le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarebbero state posticipate al 2021. Per Ferrand-Prévot, la notizia ha suscitato emozioni contrastanti.

"Devo ammettere che mi sono sentita sollevata dopo l'annuncio del rinvio dei Giochi Olimpici", afferma. “Mi ha davvero liberato. Francia e Spagna sono gli unici Paesi in cui gli atleti sono attualmente confinati nelle loro case. Lo capisco da un punto di vista della salute, ma da un punto di vista sportivo, l'equità tra le nazionalità sembra difficile da garantire in queste condizioni. Mi ha messo a disagio. Quando ho saputo che le Olimpiadi erano state rinviate, è stata una vera liberazione".

Ferrand-Prévot esibisce la sua medaglia d'oro © Boris Beyer

5. Aspettati l'inaspettato

L'attuale periodo di recupero di Ferrand-Prévot non è l'unica battuta d'arresto che ha affrontato lungo il cammino, tutt'altro. Uno dei momenti più memorabili si è verificato durante la gara di Coppa del Mondo in Val di Sole 2019 quando Jolanda Neff l'ha raggiunta nel giro finale, causando una sfida tesa, chiusa con una feroce volata finale. Abbracciare l'elemento sorpresa è quindi vitale per qualsiasi atleta competitivo.

"So che tutto può succedere fino al traguardo", afferma Ferrand-Prévot. “Ecco perché non ho mai sottovalutato le miei rivali in gara. L'unica cosa che posso controllare è ciò che faccio sulla mia bici; come pedalo, come mi concentro per dare il meglio. C'è una citazione di Tommaso Moro che mi piace: 'Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l'intelligenza di saperle distinguere'. Questo è il mio modo di affrontare le sorprese".

6. Usa le battute d'arresto come arma

Uno dei principali rischi per i biker è una brutta caduta. Ferrand-Prévot ha vissuto esattamente questo all'inizio del Campionato Mondiale XCO 2019 a Mont Sainte-Anne . Nonostante abbia assaggiato la terra, ha continuato a inseguire la maglia iridata. La chiave, spiega, è accettare tutto questo e usarlo come motivazione.

“Quella gara è stata l'esatto specchio di tutto il mio anno: un inizio difficile e un finale brillante", dice. "Quando mi sono schiantata, sono tornata in bici con una cosa in mente, 'Vediamo cosa puoi fare!'. Quindi, come per il mio intervento chirurgico, ho accettato di essere paziente, di superare le rivali una per una, di rimanere concentrata e motivata, di vedere cosa avrei ottenuto in quella gara. E, dopo aver vinto la medaglia d'oro della staffetta qualche giorno prima, sapevo di essere forte mentalmente e fisicamente, quindi ho dato tutto quello che avevo."

7. Cerca in te stesso tutte le risorse per farcela

Una parte spettacolare del ritorno di Ferrand-Prévot nella stagione 2019 è stata la conquista dell'iride a Mont Sainte-Anne, diventando per la seconda volta Campionessa del Mondo XCO. Ma le cose stavano per andare diversamente, perché la francese aveva contato male i giri, pensando di averne uno in meno da fare. Quanto sono influenzate le prestazioni dalla scoperta di dover pedalare per un giro in più? Beh, questo l'ha resa solo più determinata.

"È stata una sensazione incredibile e potente tagliare il traguardo come nuova Campionessa del Mondo XCO!" spiega. “È stata una specie di vendetta per tutti i momenti difficili che ho dovuto affrontare, che ha dato un sapore così intenso a quel momento! Per quanto riguarda quel 'giro extra inaspettato', beh, sapevo di aver spinto al massimo, quindi per me era fuori discussione non raccogliere i frutti di tutti gli sforzi che avevo fatto! Quando vivi questi momenti, trovi in ​​te le risorse di cui hai bisogno per raggiungere il tuo obiettivo".

Sorrisi a tutto tondo per Pauline Ferrand-Prévot e il suo meccanico © Bartek Woliński

8. Imposta i tuoi parametri per il successo

Naturalmente non tutte le battute d'arresto si sono verificate in bici. Da bambina, sua madre pensava che andare in bicicletta non fosse abbastanza "femminile", obbligandola a praticare pattinaggio artistico su ghiaccio. Per fortuna, Pauline non ha desistito.

"Ho spiegato a mia madre che non potevo sopportare di essere giudicata", dice. “[Il pattinaggio su ghiaccio] mi ha dato una forte sensazione di ingiustizia e la competizione non ha nulla a che fare con quel tipo di iniquità. Ecco perché amo così tanto la bici; se sei la più forte, sarai la prima (tranne se hai problemi meccanici, certo, ma la tua performance non dipende dal giudizio di qualcun altro). Considerato che sia mia madre sia mio padre vanno in bicicletta, beh, dopo quella prima esperienza poco convincente di pattinaggio artistico, è stato facile tornare a pedalare”.

9. Apprezza il momento

Qualcosa che potreste non sapere sulla francese è che ha un tatuaggio che dice "La vita è uno scherzo" sulla parte posteriore del collo. La storia che sta dietro a questo tatuaggio ha guidato la sua carriera negli ultimi anni, come spiega.

Devi solo apprezzare i momenti che stai vivendo. Cerca di rimanere presente. Pauline Ferrand-Prévot MTB

"È una specie di mantra che ho creato alla fine del 2018", afferma Ferrand-Prévot. "Sai, ero così su con i miei tre titoli mondiali nel 2015 e così giù dopo le Olimpiadi di Rio appena un anno dopo. [Il tatuaggio] è un modo per ricordare che non devi prenderti troppo sul serio, perché la vita può giocare con te nei modi più inaspettati. Devi solo apprezzare i momenti che stai vivendo. Cerca di rimanere presente".

Ferrand-Prévot taglia il traguardo vittoriosa © Bartek Woliński

10. Credi nelle tue capacità

Dal perdere un volo a un bagaglio smarrito, la vita di un atleta professionista internazionale è a dir poco incerta. Qual è l'unico mantra che fa andare avanti Pauline Ferrand-Prévot quando si verifica un imprevisto?