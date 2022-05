I segreti dell'allenamento di Pauline Ferrand-Prévot spiegati nel dettaglio

Pauline Ferrand-Prévot: Mi sono concentrata sulla mia tecnica di guida e sulla capacità di andare più veloce in discesa. Nel cross-country i circuiti si sono evoluti molto negli ultimi anni. Prima avevamo percorsi che completavamo in un'ora e trenta minuti, oggi invece siamo a un'ora e quindici minuti o un'ora e venti al massimo. Devi sapere come fare per evolvere assieme al tuo sport, quindi quest'inverno ho deciso di lavorare con Cécile Ravanel per migliorare la tecnica e capire quindi se mi avrebbe aiutato o meno a guadagnare secondi preziosi in discesa.

Pauline Ferrand-Prévot: Quest'anno ho anche in programma di prendere parte a due eventi dell'Enduro World Series. Ho già partecipato a un evento in stile enduro, la Mégavalanche a La Réunion. Credo che l'enduro può essere un buon allenamento in discesa per la mia stagione di XC.