72 ore con Pedro Acosta: sta per nascere una nuova stella della MotoGP™?

“Oggi sono a guardarmi dalle tribune, domani magari racconteranno ai loro figli di essere stati qui... e a quel punto magari ai ragazzi verrà voglia di venire a vedere una gara", dice Pedro Acosta mentre con pomodori e formaggio imbottisce un panino in uno dei rari momenti di quiete di un weekend di gara. "Sono loro che potranno permetterci di aumentare il seguito del mondo del motociclismo. Dopo che Rossi si è ritirato abbiamo notato un calo, quindi dobbiamo provare a reagire in qualche modo".

Non sono queste le parole che ti aspetteresti da un pilota così giovane, in grado solamente poche ore prima di ottenere un emozionante 2° posto nel Gran Premio di Spagna di Moto2™ disputato a Jerez. Eppure è così. È assolutamente convinto del fatto che sia destinato a diventare una superstar, il prossimo nome che sarà iscritto nel lungo elenco di fenomeni che hanno impresso il loro marchio sulla storia del Motomondiale. Per capire perché sia così certo del proprio destino, abbiamo trascorso insieme a lui un intero fine settimana di gara cercando di capire - e di scoprire - come pensa di riuscire a raggiungere la vetta.

Senza fronzoli, senza pretese e indistruttibile © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Destinato alla grandezza

Ha solamente 18 anni, eppure è già stato in grado di diventare Campione del Mondo di Moto3™ e di salire al comando della classifica piloti del campionato 2023 di Moto2™ al suo secondo anno nella categoria. Un posto in MotoGP™ – la classe regina del motorsport a due ruote - potrebbe arrivare addirittura già nel 2024. Se a un osservatore poco attento quella di Acosta potrebbe sembrare una ascesa frettolosa, agli addetti ai lavori è stato chiaro fin da subito che il giovane spagnolo avrebbe potuto puntare molto in fretta molto in alto. In quella che era la sua seconda gara - di livello assimilabile a un GP - in carriera, Acosta è stato autore di una vera e propria impresa sportiva: è riuscito a vincere scattando dalla pit lane.

Nonostante l'enormità delle aspettative immediatamente sorte attorno a lui, i piedi di Acosta rimangono ancorati in modo saldo al terreno sia per via del suo carattere sia per merito delle persone che lo circondano e consigliano.

Acosta guida il gruppo in occasione del GP di Spagna 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Un'etica del lavoro degna di un pilota della classe regina

Il padre di Acosta è pescatore, la madre è invece cuoca in una mensa scolastica. È piuttosto raro che ragazzi di origini umili riescano a farsi rapidamente strada all'interno di un mondo che impone spese elevatissime alle famiglie già a partire dai 14 - 16 anni. Mediamente, avere alle spalle un budget di un certo calibro aiuta non poco nella fase iniziale della carriera.

L'essere nato in una simile condizione economica, tuttavia, ha consentito ad Acosta di acquisire una forza d'animo che probabilmente - in presenza di un supporto economico di altro tipo - sarebbe mancata. Forse, nonostante il talento smisurato in sella a una moto, è proprio la solidità mentale la più grande qualità del giovane spagnolo.

"Non credo che la mia miglior dote sia il talento. Conosco piloti che non si allenano affatto e che però, nonostante questo, non appena salgono sulla moto per un weekend di gara vanno subito fortissimo. Per me sarebbe impossibile essere veloce comportandomi così", dice. "Credo di essere più veloce di altri in alcuni punti, o di trovarmi più a mio agio in alcune situazione rispetto ai miei avversari. Mi risulta piuttosto facile staccare molto forte sin dall'inizio della gara, in una fase dove riesco a entrare anche bene in curva, ma credo che sia sempre frutto di un costante miglioramento".

15 min Pedro Acosta torna nel suo "giardino di casa" Segui Pedro Acosta, il campione della Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, nei giorni che hanno preceduto il GP di Spagna di Barcellona.

Affinare un talento evidente

Aki Ajo, mentore di Acosta e proprietario del team in cui lo spagnolo attualmente milita, spiega che il talento non è solo ciò che un pilota riesce a fare con il polso destro, con le dita e con il proprio corpo. Ajo crede che ci siano tre momenti in cui è possibile individuare il vero talento: il primo è l'infanzia, quando la famiglia e il bambino iniziano a credere insieme nel sogno legato al mondo dei motori; il secondo lo si incontra in una fase già semi-professionale, lì dove un pilota si iscrive e partecipa a un campionato simile alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, giusto un gradino al di sotto del Motomondiale. Questa, peraltro, è una fase in cui è cruciale che i genitori del pilota capiscano l'importanza di farsi da parte: in quel particolare momento della sua carriera, al giovane pilota saranno ben più utili ingegneri, meccanici e coach.

"Il terzo e ultimo momento", spiega Ajo, "Lo si vive nel momento in cui l'atleta è a un passo dal diventare una persona adulta. Solamente a quel punto si inizia a vedere il talento completo, che non riguarda soltanto essere veloci in sella a una moto, lavorare sodo o essere portati per il motociclismo. Dal mio punto di vista sono infatti fondamentale anche l'attitudine e l'educazione, due aspetti che in un certo senso coinvolgono anche la famiglia del pilota e le persone che gli sono in altro modo vicine. Quelle che lo seguono in ogni momento, e che proprio per questo in qualche modo riescono a tenerlo sotto controllo".

Acosta è ancora pronto a ricevere consigli © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Acosta è d'accordo. "Aki ha il talento di dire le cose in modo che tutti possano comprenderle, ed è anche in grado di fare battute utili a stemperare la tensione. In più, ho dei meccanici con cui posso trascorrere l'intera serata ridendo insieme a loro. Infine ho Albo, il mio capo tecnico, che è davvero capace di capire cosa io intenda e quanto io abbia bisogno di essere calmo per andare veloce. Non dipende solamente dal mio talento, ma anche da quello delle persone che mi circondano".

Non è fondamentale solamente circondarsi delle persone giuste: occorre anche, tanto secondo Acosta quanto secondo Ajo, che quelle persone si trovino al fianco dell'atleta anche nel momento giusto. Moltissimi giovani piloti hanno avuto il supporto di persone di talento, ma quanti di loro avevano bisogno di quello specifico talento, di quella specifica persona, in un certo istante della loro carriera? Avere il tempismo dalla propria parte è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale di un atleta.

Pedro si incammina verso la sua moto © Matt Dunn

Restare con i piedi per terra

Un simile allineamento di pianeti conduce inevitabilmente al successo. Successo che, nel caso specifico di Acosta, è oltretutto arrivato in modo repentino. Lo spagnolo è infatti il secondo più giovane Campione del Mondo di sempre nella storia della Moto3, non riuscendo ad accaparrarsi il record assoluto solamente per... un giorno. Tuttavia, Acosta è ben presto diventato il più giovane pilota di sempre a conquistare una vittoria nella classe intermedia: nel 2022, infatti, il giovane spagnolo ha strappato questo primato dalle mani dell'otto volte Campione del Mondo Marc Marquez . Alle prese con un successo arrivato così rapidamente, non è raro che qualcuno ceda una volta messo di fronte alla tremenda pressione data dalle aspettative altrui.

"Mi ha parlato in modo estremamente diretto, in modo tale da farmi capire che stesse descrivendo al 100% la realtà dei fatti. Probabilmente è stato lo scossone di cui avevo bisogno in quel momento", dice Acosta ricordando l'accesa discussione avuta con Ajo nel 2021.

"Mi ha detto 'Resta calmo e non distruggere tutto quello che stai costruendo'. A volte è tremendamente importante che qualcuno sia duro con te".

Un giovanissimo Acosta festeggia la vittoria in Moto3™ a Doha nel 2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Acosta, tuttavia, ha una naturale inclinazione a rimanere fedele a se stesso, concentrandosi soprattutto sui compiti da fare e sugli obiettivi da raggiungere. Guida un camper e una Renault Clio, ha cambiato numero di telefono diverse volte dopo la sua sensazionale vittoria nel GP del Qatar 2021 , e nonostante la tentazione di vivere una vita lussuosa ha preferito rimanere nella sua Murcia piuttosto che trasferirsi in Andorra, lì dove vivono moltissimi Campioni del Mondo.

"Non potrei vivere cercando di diventare una personalità del paddock. Perderei il focus, non farebbe per me: a casa mi sento protetto", dice. "Nessuno mi disturba per strada perché tutti conoscono tutti. In questo modo sono invisibile, sono una persona normale".

Non è difficile ritrovare in questo atteggiamento scampoli di quello che Valentino Rossi e Marc Marquez hanno fatto - rispettivamente - a Tavullia e Cervera. Acosta cerca di vivere una vita che sia il più normale possibile quando è lontano dalle corse, in modo tale da arrivare al meglio della propria forma nei weekend di gara e portare lo spettacolo solamente in pista.

Aumentare la fiducia in se stessi

Nonostante ci siano già stati diversi successi nella sua breve carriera, Acosta è consapevole del fatto che i migliori atleti al mondo godono di un perfetto mix tra talento e fiducia in se stessi. È una miscela che può essere ritrovata per esempio nelle star dell'UFC Conor McGregor e Ilia Topuria, due delle grandi ispirazioni del pilota spagnolo.

Acosta ha già la stessa mentalità? "Non ancora, ma le cose rispetto allo scorso anno sono migliorate: sono più preparato e più concentrato. Ora riesco a capire quando non conviene essere troppo concentrato, in modo tale da esserlo davvero solamente quando servirà", risponde.

Forse è proprio questa lucidità a permettergli di correre in un modo che secondo molti rievoca la teatralità dei duelli tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez o quelli - ancora precedenti - tra Valentino Rossi e i suoi numerosi rivali.

Acosta all'interno dell'Hospitality KTM © Matt Dunn

Prima di correre la gara decisiva per l'assegnazione del titolo di Moto3™ del 2021, Acosta ha dominato il warm-up del mattino. Dopo la bandiera a scacchi, nel giro d'onore, ha raggiunto il suo rivale per il titolo Dennis Foggia per salutarlo in modo decisamente pittoresco di fronte alle telecamere. Più di recente invece, in occasione del Gran Premio delle Americhe corso sul circuito di Austin , ha atteso l'ultimo giro per sferrare l'attacco decisivo a Tony Arbolino e conquistare così la vittoria al termine di un inseguimento durato tutta la gara.

Nella domenica di Jerez Acosta si è schierato al 2° posto in griglia, scattando però benissimo e conquistando subito la testa della corsa. Tuttavia, il giovane spagnolo si è dovuto piegare di fronte allo strapotere mostrato nel weekend da Sam Lowes, velocissimo per tutto il fine settimana e in grado di chiudere per poco meno di 3" davanti ad Acosta. Qualche ora più tardi, brandendo un sandwich imbottito, è stato lo stesso spagnolo a giudicare la propria performance.

"Quando senti di avere dato il 100% ma di non essere comunque riuscito a vincere non puoi essere davvero arrabbiato con te stesso. Era più veloce di tutti oggi", dice Acosta riferendosi a Sam Lowes. "Quest'anno sarà cruciale conquistare punti pesanti in ogni gara: deve essere questa la mentalità".

Di fronte ai fan della MotoGP™ © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Con i meccanici in pit lane subito dopo la gara di Jerez © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

È chiaro che la delusione ci fosse, ma probabilmente in misura minore di quanto sarebbe stato lecito aspettarsi. Dopo essere transitato sotto la bandiera a scacchi, Acosta ha parcheggiato la sua moto nei pressi di una delle tribune gremite di pubblico, si è tolto il casco e si è arrampicato su una delle reti di sicurezza per festeggiare insieme a una folla in delirio. Mentre era impegnato a gridare a squarciagola, i tifosi si sono resi conto di quanto fosse emozionato e felice solamente guardandolo in faccia. È questo quello che i piloti, i team e i promoter intendono quando si parla di "far crescere lo sport": creare una connessione diretta tra le stelle e i piloti.

Essere il bravo ragazzo

A diverse ore di distanza dalla fine del GP, Acosta stava ancora firmando autografi e concedendo selfie ai fan che lo circondavano da ogni lato. Ha portato a termine le sue media session con educazione e puntualità, fissando sempre negli occhi le persone con cui stava interagendo. È perfettamente consapevole di avere il dovere di fare crescere lo sport nella stessa misura in cui lui si fa strada all'interno di esso.

Acosta saluta la famiglia di uno dei fan durante una chiamata su FaceTime © Matt Dunn

Per diventare uno dei nuovi grandi, non ha bisogno di camminare su tappeti rossi o di guidare Lamborghini. Nel 2023 non è importante solamente vincere gare e campionati, ma anche portare teatralità all'interno dello sport, creare degli eroi e degli avversari, stabilire una connessione tra i tifosi e i protagonisti. Acosta questo sembra averlo capito perfettamente.

E che a nessuno venga in mente di commettere quello che sarebbe un gravissimo errore. Qualsiasi risultato riuscirà a raggiungere Acosta, lo farà con i suoi tempi e a modo suo. Lui non è qui per essere il nuovo Marquez o il nuovo Rossi: lui è qui solamente per essere la migliore versione possibile di se stesso.