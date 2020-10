Perché la downhill dovrebbe essere il tuo nuovo sport preferito

Il downhill in mountain bike risponde ad una semplice domanda. E cioè, quale ciclista può raggiungere il fondo di una discesa nel minor tempo possibile? La discesa in questione è di solito in montagna, il percorso è tutt'altro che scorrevole e i rischi sono enormi. Ma chiedi a qualsiasi rider o fan e ti diranno che non c'è nient'altro di simile, che è uno dei motivi per cui è così emozionante da guardare, che tu sia un appassionato di ciclismo o no.

Vuoi vedere cos'è il downhill bike? Guarda la gare della UCI MTB World Cup a Lousa, in Portogallo, il 1 novembre su Red Bull TV.

È difficile scendere da una collina?

Sì e no! Il downhill è uno sport di gravità che mette l'uno contro l'altro i tempi dei rider su un percorso di montagna. Dal cancello di partenza al traguardo, un percorso può richiedere tre minuti per essere completato, quindi tre minuti di concentrazione totale e velocità.

Bruni a Leogang parte a tutta © Bartek Woliński

I rider scendono uno a uno e i loro tempi vengono registrati. Il corridore più veloce in discesa è il vincitore, ma la competizione è così serrata - nonostante la pazzesca difficoltà dei percorsi - che la vittoria spesso si riduce a poche frazioni di secondo.

Affrontare rocce e radici a 70 km/h

Le piste da corsa sono solitamente ripide e piene di rocce e radici, caratteristiche che ti aspetteresti di vedere su sentieri da percorrere a piedi, non in bicicletta. I ciclisti possono raggiungere velocità fino a 70 km/h durante la guida su radici scivolose bagnate, salti, massi e percorsi così ripidi che sarebbe quasi impossibile percorrerli.

Tahnée Seagrave vola sulle rocce © Bartek Woliński

Terreni difficili, alta velocità e condizioni estreme comportano gravi conseguenze quando le cose vanno male e gli incidenti in discesa sono notoriamente spettacolari.

La Coppa del Mondo MTB UCI è la principale serie di gare, con round in tutto il mondo, il che significa che i rider devono adattarsi a tutto, dalla Scozia crivellata di moscerini, fradicia di pioggia e fangosa, all'Australia calda, umida e infestata dai serpenti.

La stagione di Downhill 2019

Posso portare la mia bici su un percorso in discesa?

Questo è un no! Qualsiasi bici durerebbe a malapena un minuto prima di cadere in pezzi.

Ci sono anche bici stampate in 3D © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Le bici da downhill sono progettate appositamente. Hanno sospensioni simili alla maggior parte delle auto e delle moto per gestire il terreno incredibilmente accidentato su cui stanno scendendo, oltre a potenti freni per controllare le alte velocità. Le bici sono inoltre dotate di telai in carbonio che sono una miscela perfetta di rigidità e resistenza, pur essendo super leggeri. In effetti, queste bici sono la Formula Uno delle bici.

E proprio come la Formula 1, a causa delle alte velocità, la sicurezza è fondamentale, quindi i mountain biker in discesa indossano caschi integrali per proteggere la testa, maschere per proteggere gli occhi, oltre a ginocchiere, guanti e altri dispositivi di protezione.

La caduta di Loïc Bruni in qualifica © Bartek Wolinksi/Red Bull Content Pool

Perché gli spettatori vanno matti per la downhill?

La mountain bike in discesa ha tutto ciò che potresti desiderare in uno sport emozionante.

La folla di Fort William durante la World Cup 2019 © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

La componente dell'imprevedibilità è assicurata, perché chiunque potrebbe vincere e tutto può succedere. Incidenti, guasti meccanici, cambiamenti meteorologici: tutto ciò significa che mentre ci sono favoriti, il perdente ha ancora una possibilità di combattere.

C'è l'abilità, la velocità e il coraggio degli uomini e delle donne che si allenano duramente e danno tutto sul campo di battaglia per essere i migliori.

Loïc Bruni celebrato dai suoi tifosi © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool