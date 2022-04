Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup A brand-new venue and course await the …

, in Brasile. Non si tratta della prima tappa brasiliana della storia della Coppa del Mondo - nel 2005 infatti il paese sudamericano ha ospitato sia il circuito downhill che XCO a Balneário Camboriú - ma c'è moltissimo da scoprire di questa location esotica e inedita sia per i fans che per gli atleti che la stanno raggiungendo in queste ore.

Petrópolis è situata nello stato di Rio de Janeiro, 68 km a nord-est della città simbolo del Brasile. È conosciuta come la Città Imperiale perché era il luogo dove risiedevano gli imperatori brasiliani nel XIX secolo e dove gli abitanti ricchi di Rio de Janeiro fuggivano in montagna alla ricerca di un po' di aria fresca quando in città faceva troppo caldo. Petrópolis è ancora un luogo di vacanza amato da molti brasiliani, il turismo stimola l'economia locale. È anche un punto rinomato per la produzione di birra, con due dei più grandi produttori di birra del Brasile (Grupo Petrópolis e Bohemia) che hanno sede qui.

Petrópolis è situata nello stato di Rio de Janeiro, 68 km a nord-est della città simbolo del Brasile. È conosciuta come la Città Imperiale perché era il luogo dove risiedevano gli imperatori brasiliani nel XIX secolo e dove gli abitanti ricchi di Rio de Janeiro fuggivano in montagna alla ricerca di un po' di aria fresca quando in città faceva troppo caldo. Petrópolis è ancora un luogo di vacanza amato da molti brasiliani, il turismo stimola l'economia locale. È anche un punto rinomato per la produzione di birra, con due dei più grandi produttori di birra del Brasile (Grupo Petrópolis e Bohemia) che hanno sede qui.

Petrópolis è situata nello stato di Rio de Janeiro, 68 km a nord-est della città simbolo del Brasile. È conosciuta come la Città Imperiale perché era il luogo dove risiedevano gli imperatori brasiliani nel XIX secolo e dove gli abitanti ricchi di Rio de Janeiro fuggivano in montagna alla ricerca di un po' di aria fresca quando in città faceva troppo caldo. Petrópolis è ancora un luogo di vacanza amato da molti brasiliani, il turismo stimola l'economia locale. È anche un punto rinomato per la produzione di birra, con due dei più grandi produttori di birra del Brasile (Grupo Petrópolis e Bohemia) che hanno sede qui.

e gli organizzatori non hanno smentito la promessa di presentare un tracciato molto diverso da quelli su cui gli atleti hanno corso in Europa e Nord America nelle ultime stagioni. A sentire i primi commenti, per qualcuno è già il più divertente e spettacolare di sempre.

Negli ultimi decenni, Petrópolis è diventata la capitale brasiliana della mountain bike. Le foreste e le montagne a nord della città, così come il clima tropicale naturale della regione, rendono la zona fantastica. Il percorso si trova nei terreni del São José Bike Club e gli organizzatori non hanno smentito la promessa di presentare un tracciato molto diverso da quelli su cui gli atleti hanno corso in Europa e Nord America nelle ultime stagioni. A sentire i primi commenti, per qualcuno è già il più divertente e spettacolare di sempre.

Negli ultimi decenni, Petrópolis è diventata la capitale brasiliana della mountain bike. Le foreste e le montagne a nord della città, così come il clima tropicale naturale della regione, rendono la zona fantastica. Il percorso si trova nei terreni del São José Bike Club e gli organizzatori non hanno smentito la promessa di presentare un tracciato molto diverso da quelli su cui gli atleti hanno corso in Europa e Nord America nelle ultime stagioni. A sentire i primi commenti, per qualcuno è già il più divertente e spettacolare di sempre.