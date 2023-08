Se state giocando a Pikmin 4, probabilmente avrete notato che il gioco non è particolarmente difficile, anzi. Rispetto ai capitoli precedenti ci sono stati dei cambiamenti che rendono l'esperienza molto più accessibile per i nuovi giocatori, che possono comunque rompere il ghiaccio sfruttando i nostri consigli su Pikmin 4 . Un aspetto su cui il gioco rimane molto intransigente riguarda però le tipologie di Pikmin da portare in battaglia. C'è un limite alle categorie che potete portarvi dietro e un limite anche al numero di unità che è possibile schierare, quindi è di fondamentale importanza capire esattamente quali sono i punti di forza e di debolezza di ogni Pikmin. Qui sotto trovate una breve guida alle diverse tipologie di Pikmin in Pikmin 4.

Le caratteristiche dei Pikmin Rossi

I Pikmin rossi sono la tipologia più comune e quella su cui dovrete fare maggiormente affidamento per esplorare nuove zone di cui non conoscete ancora le minacce. Hanno una potenza di attacco più alta degli altri Pikmin, sono resistenti al fuoco e possono raccogliere i tizzoni ardenti.

Le caratteristiche dei Pikmin Gialli

I Pikmin gialli sono meno potenti di quelli rossi ma in compenso possono essere lanciati molto più in alto - ad esempio per sconfiggere nemici volanti o raccogliere oggetti appesi al soffitto - e sono degli ottimi scavatori. Inoltre, sono resistenti ad ogni tipo di danno di tipo elettrico e per questo molto utili per tirare giù le barriere elettrificate.

Le caratteristiche dei Pikmin Gelati

I Pikmin gelati sono in grado di congelare i nemici in battaglia, ma fate attenzione perché in questo modo non potrete recuperare i resti del nemico una volta sconfitto. Sono resistenti al gelo e possono galleggiare se lanciati in acqua: utilizzati in grandi quantità possono perfino congelare le pozzanghere e permettere il passaggio degli alleati.

Le caratteristiche dei Pikmin Blu

I Pikmin blu sono resistenti all'acqua e possono camminare sul fondale delle pozzanghere per eliminare nemici e recuperare oggetti. Sono i Pikmin perfetti per attraversare e chiudere le zone coperte da irrigatori da giardino.

Le caratteristiche dei Pikmin Bianchi

I Pikmin bianchi sono molto veloci ma poco potenti. Sono resistenti al veleno rilasciato dai funghi e possono essere utilizzati efficacemente contro le creature più piccole.

Le caratteristiche dei Pikmin Viola

I Pikmin viola sono molto lenti ma ognuno di loro può trasportare oggetti con la forza di 10 Pikmin normali. Inoltre, quando vengono lanciati rilasciano delle onde gravitazionali che possono rendere vulnerabili alcune tipologie di nemici.

Le caratteristiche dei Pikmin Rocciosi

I Pikmin rocciosi sono molto duri e per questo vanno usati per distruggere oggetti fragili, corazze e muri di vetro. Sono persino in grado di resistere ad alcuni attacchi che perforerebbero o schiaccerebbero altre tipologie di Pikmin.

Le caratteristiche dei Pikmin Alati

I Pikmin alati combattono molto bene contro i nemici volanti e sono in grado di trasportare gli oggetti in volo, in modo tale da non incappare in avversari lungo il cammino e sfruttare una traiettoria meno tortuosa.

Le caratteristiche dei Pikmin Iridescenti

I Pikmin Iridescenti si possono usare solo durante le esplorazioni notturne. Sono in grado di riprodursi solo portando oggetti specifici alla loro base e quando finiscono i propri task si teletrasportano direttamente al giocatore pronti per essere usati nuovamente. Sono gli unici Pikmin in grado di eseguire un attacco caricato stordente tenendo premuto il tasto X.

