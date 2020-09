La playlist definitiva da ascoltare in sella a un MTB

Le ore e i minuti prima di una gara di MTB sono cruciali. Il corpo ha bisogno di essere riscaldato, allungato, nutrito e alimentato adeguatamente, in modo che sia in condizioni ottimali. La mente è altrettanto importante e una tecnica utilizzata dagli atleti è ascoltare musica pre-gara. Il ritmo giusto, il basso giusto, testi che risuonano dentro la testa del rider; tutte cose che possono portare la mente in uno stato di calma e concentrazione ideale alla performance.

La Bike Playlist definitiva

Chi, più dei migliori ciclisti e atleti del mondo, conosce le canzoni giuste per mantenere la concentrazione e rendere il corpo desideroso di muoversi? Questa epica playlist è stata curata da atleti come Richie Rude, Evie Richards, Tom Pidcock, Ellen Noble, Payson McElveen, Tomáš Slavík, Finn Illes, Kate Courtney, Henrique Avancini e Tiago Ferreira. Play it loud!

Meglio ancora, se volete sapere perché Richie Rude ha una canzone senza la quale non potrebbe iniziare una gara, o il significato della scelta di Kate Courtney, continuate a leggere.

Richie Rude (Enduro mountain bike)

Richie Rude è velocissimo quando fa Enduro © Matthew DeLorme/ Red Bull Content Pool

Quando si tratta di gasarsi per gareggiare in enduro, Rude ha una canzone dal titolo appropriato: Give It All by The Amity Affliction.

"Questa canzone fa parte della mia playlist pre-gara da un po 'di tempo", spiega Rude. “Ho iniziato ad ascoltare questa canzone e questa band, anni fa e ancora mi gasa. Dal titolo al testo "Do tutto e quando cado, mi alzo e do un po 'di più", mi mette davvero nella mentalità di continuare a spingere, anche se fa male, anche se cado. Inoltre, dato che fa parte del mio rituale da anni ormai, mi riporta alla mente anche grandi ricordi di gare e sessioni di allenamento. Per non parlare del fatto che anche al mio meccanico piace questo artista".

Ellen Noble (Cyclo-cross e cross-country mountain bike)

Ellen Noble in gara a Nové Město World Cup © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

"L'unica canzone che ascolto sempre prima di una gara è Get Up 10 di Cardi B perché è come se mi parlasse", dice Noble. "È davvero intensa e mi prepara a soffrire appena prima di una gara!".

Payson McElveen (Cross-country mountain bike)

Payson McElveen su trail di casa © Colin Kerrigan/Red Bull Content Pool

"Ogni volta che ho bisogno di avere qualcosa in più nella mia testa, metto su Rejoice di Steve Angello", spiega la star statunitense della mountain bike granfondo McElveen. Dato che ha vinto la Mongolia Bike Challenge, spesso definita la gara ciclistica più dura del pianeta, sa di cosa sta parlando quando si tratta di motivazione.

Evie Richards (Cyclo-cross e cross-country mountain bike)

Pro cyclist Evie Richards a Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Quando si tratta di mountain bike da ciclocross e cross-country, Richards ha sicuramente scalato le posizioni del podio, quindi probabilmente vale la pena dare un'occhiata alle canzoni che usa per motivarsi.

Richards non ha solo suggerito una canzone, no! Ha suggerito la sua intera playlist.

Tomas Slavik (4X mountain bike)

Tomáš Slavík © Kevin Molano/Red Bull Content Pool

"Born Ready di Zayde Wolf è LA mia canzone prima della gara", rivela Slavík. "Il motivo è semplice, basta ascoltare il testo. È la migliore canzone motivazionale; "...non ti lascerò arrendere perché sei nato pronto".

Finn Iles (Downhill mountain bike)

Finn Iles © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Iles non ha spiegato perché ha scelto il classicone degli AC/DC come sua canzone pre-gara, ma è abbastanza ovvio per chiunque la conosca: la ritmica in crescendo è assolutamente perfetta per entrare nel giusto stato d'animo.

Kate Courtney (Cross-country mountain bike)

Kate Courtney © Paris Gore

"Ascolto sempre Macklemore prima delle gare", rivela Courtney. "Per qualche ragione, avevo una canzone di Macklemore nella mia testa alla mia primissima gara di mountain bike. Ricordo di aver sentito la canzone nella mia testa in una delle discese e di essermi sentita direttamente coinvolta. Mi ero innamorata della mountain bike in quella prima gara e ho mantenuto Macklemore nelle mie playlist pre-evento! "

Tiago Ferreira (Cross-country mountain bike)

Tiago Ferreira focalizzata dopo la prestazione © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

"Ascolto sempre questa canzone prima delle mie gare grazie al ritmo e all'energia che trasmette", dice Ferreira della sua scelta: Belong di Axwell.

Henrique Avancini (Cross-country mountain bike)

Game face per Henrique Avancini © Bartek Woliński

"God's Not Dead dei Newsboys è la canzone che ascolto sempre prima di una gara", dice Avancini. "Mi fa sempre riflettere su ciò che ho vissuto attraverso lo sport, su cosa è sembrato il mio percorso nel corso degli anni e perché ne ho ancora bisogno per continuare ad andare avanti".

Tom Pidcock (Cyclo-cross e cross-country mountain bike)

Tom Pidcock al British national CX © Charlie Crowhurst/Red Bull Content Pool

Il poliedrico Pidcock eccelle in diverse discipline delle corse in bicicletta, quindi sembra naturale che i suoi gusti musicali siano tanto vari quanto le sue abilità in sella.