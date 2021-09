Dal momento in cui è diventato il pilota più giovane a vincere in Formula 1 – al suo debutto per Red Bull Racing in Spagna nel 2016 – Max Verstappen è diventato l'astro più splendente nel panorama F1, ridefinendo costantemente i canoni di successo nella categoria motorsport più spietata.

Campione F1 a 18 anni, dopo la svolta di Barcellona Verstappen ha continuato a vincere gare su gare ogni anno, ma ha dovuto accontentarsi di essere l'occasionale spina nel fianco dei campioni del mondo in carica Lewis Hamilton e Mercedes, che hanno vinto titolo dopo titolo nonostante gli sprazzi da protagonista del pilota olandese. Ma quella è storia vecchia.

Ascoltate Becoming Max Verstappen su Beyond the Ordinary:

Ci sono già prove sufficienti a suggerire che la stagione F1 2021 di sarà qualcosa di completamente diverso. Per la prima volta in otto anni, i campioni hanno un vero sfidante alle calcagna , e con Verstappen al comando, la scuderia Red Bull Racing Honda è nella posizione perfetta per conquistare la vetta.

Per la prima volta, Verstappen ha dominato le strade di Monaco nel 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ma chi è Verstappen , e come è arrivato a questo punto? Diverse risposte – da parte di piloti, compagni di squadra, giornalisti, fan, le persone più vicine a lui e Max stesso – è possibile ascoltarle in Becoming Max Verstappen , l'ultima puntata della serie podcast Red Bull Beyond the Ordinary .

La rapida ascesa di Verstappen è dovuta a una potente mix di "discendenze" purissime, talento innegabile, una natura ferocemente competitiva, fiducia incrollabile e un'ostinata etica del lavoro.

Dai quad all'età di due anni, i go-kart a quattro e le prime gare – e vittorie – all'età di sette anni, il successo nei motori sembrava già scontato. Ora, con una carriera F1 da sette stagioni e ancora solo 23 anni , il traguardo finale è alla sua portata.

La traiettoria della sua carriera ha stupito pochi tra quelli che hanno corso contro di lui nei suoi anni di formazione, come l'attuale rivale F1 e amico di vecchia data Pierre Gasly della Scuderia AlphaTauri

"Siamo cresciuti gareggiando assieme sui go-kart, abbiamo combattuto un paio di volte in pista, ma è sempre stato al top, era il ragazzino velocissimo che volevi battere a tutti i costi ", dice Gasly

"È davvero un grande avversario . È molto proiettato verso l'obiettivo che stiamo tutti inseguendo".

Verstappen ha vinto nel suo debutto con Red Bull in Spagna nel 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Una fame per la competizione che ha portato Verstappen nel ruolo di protagonista in una stagione F1 che per il momento si sta rivelando elettrizzante .

"Quella del 2021 è stata una stagione fenomenale per la Formula 1, che ha visto due team e piloti rivali al loro meglio sfidarsi testa a testa", afferma il 13 volte vincitore F1 David Coulthard .

" Questo è un periodo d'oro per la Formula Uno . In passato abbiamo assistito a queste battaglie titaniche, che capitano una volta ogni 10 o 20 anni , e quando succede è meraviglioso poter assistere a due giganti sfidarsi colpo dopo colpo."

Becoming Max Verstappen descrive in dettaglio l'ascesa del pilota olandese da prodigio del karting alla sua prima sessione di prove libere in F1 al Gran Premio del Giappone 2014 per la Scuderia Red Bull, appena una settimana dopo il suo 17esimo compleanno. Da lì le cose sono davvero decollate, finendo sul podio nei campionati 2019 e 2020. La stagione 2021 si è già confermata come la sua stagione di maggior successo ad oggi, e Max è pronto per il traguardo finale .

"Sto solo aspettando la mia chance per gareggiare e vincere. Non vedo l'ora di giocarmi quella possibilità", ci racconta.

Ciao Palermo, Monza is calling!

E quando quella possibilità arriverà, il sue rivale di gioventù ed ex pilota di scuderia Red Bull Racing Honda Alex Albon ci dice che non dobbiamo aspettarci nulla di diverso nel suo approccio.

"Ci sono state volte durante le qualificazioni in cui io mi preparavo studiando i dati, e lui giocava a FIFA o Call of Duty", ci dice ridendo Albon.

"Lo ammiro in questo! Anch'io vorrei essere così rilassato! "

Per la stagione 2021, gli occhi sono fissi sull'obiettivo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Becoming Max Verstappen entra nel dettaglio mostrando ciò che Verstappen ha raggiunto e come lo ha raggiunto e, per i fan più entusiasti della F1 di tutto il mondo, fornisce anche una panoramica su ciò che potrebbe fare nei prossimi anni.

"Non c'è nessun dubbio, è solo una questione di quando Max diventerà campione mondiale" , dice Coulthard.

"È un pilota da cui non vuoi distogliere lo sguardo quando è in pista, perché sai che farà qualcosa di speciale ".

Ascoltate Becoming Max Verstappen nel podcast Beyond the Ordinary di Red Bull, disponibile su Apple , Spotify , Google o su qualsiasi altra piattaforma ascoltate i vostri podcast.

E se divorate un podcast dopo l'altro, abbiamo quello che fa per voi: Terruzzi racconta la Formula 1. Ecco la puntata in cui Giorgio Terruzzi mette a confronto Max Verstappen e Nigel Mansell: