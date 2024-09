Chi è Poison Beatz, il DJ ufficiale di Geolier

, terzo capitolo della trilogia a Scampia, Napoli. Non potevamo che includere anche Poison, uno dei migliori esempi di DJ e Beatmaker di questa nuova scena rap partenopea. Sarà lui ad accompagnare come sempre il suo partner

Gennaro Petito , in arte Poison Beatz, nasce a Napoli il 12 aprile 1994. La passione per l'hip hop nasce in lui da piccolo, ascoltando la G-Unit di 50 Cent ed Eminem. A 16 anni, nel 2010, s'innamora anche della dance elettronica, grazie soprattutto alle influenze dei Daft Punk.