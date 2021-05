Tutti i Pokémon Leggendari di New Pokémon Snap

che non è sempre facile capire dove trovare o come immortalare a dovere, per questo abbiamo preparato una guida rapida ai metodi più efficaci per ognuna di queste creature.

, una nuova interpretazione del particolare mix di safari e fotografia che già aveva stregato in passato i possessori del mitico Nintendo 64. Al suo interno i giocatori viaggiano su percorsi prestabiliti attraverso la regione di Lentil, un luogo incontaminato ricco di

New Pokémon Snap

Si trova in fondo al percorso di Bosco Quattroclimi, proprio nell’ultima area. Lanciategli delle Mele Soffici per farlo smettere di volare e fotografarlo così più facilmente.

Si trova in fondo al percorso di Bosco Quattroclimi, proprio nell’ultima area. Lanciategli delle Mele Soffici per farlo smettere di volare e fotografarlo così più facilmente.

Si trova in fondo al percorso di Bosco Quattroclimi, proprio nell’ultima area. Lanciategli delle Mele Soffici per farlo smettere di volare e fotografarlo così più facilmente.