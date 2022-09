: nel 2022 la cittadina si appresta ad accogliere per la nona volta la tappa italiana dell'evento di tuffo acrobatico, e se si guarda anche solo qualche foto non è difficile capire perché la scelta continui a ricadere su questo incredibile luogo.

Il suo centro storico non finisce di regalare sorprese: passando sotto l'Arco della Porta (originariamente l'unica via d'accesso al paese) si può camminare fino a ritrovarsi in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore della città vecchia, e godersi la facciata della Chiesa Matrice , costruita nel 1295 sui resti di un tempio pagano e dedicata a Santa Maria Assunta. Al suo interno è possibile ammirare le reliquie di San Vito, il santo martire patrono della città, così come le statue in pietra calcarea di Stefano da Putignano, incluso il presepe in pietra, monumento nazionale.