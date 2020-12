Porsche Design Acer Book RS: stile e potenza

Entrambi costantemente alla ricerca di modi per migliorarsi e garantire la migliore esperienza possibile ai propri acquirenti, Acer e Porsche hanno lavorato insieme per dare vita a un prodotto unico nel suo genere: il

Entrambi costantemente alla ricerca di modi per migliorarsi e garantire la migliore esperienza possibile ai propri acquirenti, Acer e Porsche hanno lavorato insieme per dare vita a un prodotto unico nel suo genere: il Porsche Design Acer Book RS. Con una sigla che gli amanti delle purosangue di Stoccarda troveranno sicuramente familiare, il personal computer dell’azienda di Taiwan è il frutto di una collaborazione che unisce il meglio dei due mondi, garantendo all’acquirente un PC dalle prestazioni eccezionali e dal design accattivante.

Motocross Acer Swift 5 in azione sul set di Drive Me Crazy

Dotato dei più recenti processori Intel Core i7 di 11^ generazione con grafiche Intel Iris Xe, il Porsche Design Acer Book RS può essere munito di una GPU opzionale dedicata NVIDIA GeForce MX350 e di 16 GB di RAM: tutto ciò che occorre per garantirne l’utilizzabilità durante tutto l’arco della giornata lavorativa. Con un touchscreen IPS FHD da 14”, sapientemente ricoperto da uno strato Antimicrobial Corning Gorilla Glass, il PC realizzato a stretto contatto con il marchio di Stoccarda vanta uno rapporto screen-tp-body pari al 90%: un valore particolarmente elevato, raggiunto grazie all’utilizzo di cornici ultra sottili che hanno il compito di valorizzare l’area dello schermo. Le elevatissime prestazioni sono rese possibili dalla potente batteria agli ioni di litio, capace non solo di garantire un’autonomia massima di 17 ore ma anche di assicurare 4 ore di utilizzo dopo soli 30’ di carica grazie al supporto della ricarica rapida.

