Galán e Chingotto ottengono una grande vittoria a Düsseldorf

01 Galán e Chingotto tornano alla vittoria

I secondi classificati Alejandro Galán e Federico Chingotto sono stati i principali sfidanti di Agustín Tapia e Arturo Coello per tutta la stagione. Finora le teste di serie hanno dominato la competizione maschile con il pugno di ferro: Galán e Chingotto sono riusciti a vincere solo una delle sei finali che le due coppie hanno disputato in Germania, al Major italiano.

Questa volta, la coppia era determinata a riscrivere il copione. Non hanno perso nemmeno un set nel loro cammino verso la finale, un risultato che ha dimostrato la loro estrema concentrazione, con gli occhi puntati sul titolo fin dal primo servizio. In finale, ovviamente, Coello e Tapia erano di nuovo in attesa di un'altra partita epica.

Ale Galán was in top form with partner Federico Chingotto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Il primo set ha avuto un chiaro punto di svolta quando i "Chingalán" hanno ottenuto il break sul servizio degli avversari quando erano in svantaggio 4-5. La coppia ha poi forzato e vinto un epico tie-break (9-7) per portare lo slancio nel secondo set.

È stato proprio questo slancio a permettere a Chingotto e Galán di continuare a eccellere nel secondo set, travolgendo Coello e Tapia con lunghi scambi e una strategia ben definita che ha neutralizzato i punti di forza dei loro rivali. A differenza di due settimane fa a Parigi, quando le teste di serie erano ancora in grado di trovare il loro gioco spumeggiante per sollevare il trofeo, questa volta Galán e Chingotto sono stati la squadra che ha dettato il ritmo della partita, limitando i loro rivali a soli due giochi (6-2) per assicurarsi il titolo.

La Germania P2 è la quinta vittoria di Chingotto e Galán in questa stagione, dopo le teste di serie Tapia e Coello, che guidano comodamente la classifica con nove vittorie.

02 Gemma Triay e Delfina Brea sono due volte campionesse

Le teste di serie Gemma Triay e Delfina Brea sono arrivate alla grande dopo aver ottenuto la loro settima vittoria stagionale al Major di Parigi e aver consolidato il loro posto di squadra più quotata al mondo dopo aver recentemente superato le seconde teste di serie Ariana Sánchez e Paula Josemaría. La finale di Düsseldorf contro le loro acerrime rivali è stato il settimo episodio della rivalità più accesa della competizione femminile, con cinque vittorie per Triay - Brea e una sola per Josemaría - Sánchez.

Le teste di serie sapevano che le loro rivali, decise a migliorare il loro record, avrebbero dato il meglio di sé fin dall'inizio e sarebbero state pronte ad affrontare la distanza. Fin dall'inizio dell'incontro, è stato quasi come se ogni squadra fosse in grado di leggere la mente dell'avversario. Hanno giocato lunghi incontri e in qualche modo sembravano sapere che la partita sarebbe stata lunga. Triay e Brea sono stati più precisi nei momenti critici e si sono assicurati il primo set per 6-4.

The wommen's top seeds were really made to work for their latest win © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Il secondo set è stato una masterclass di resilienza e grinta da parte di Josemaría e Sánchez. Nonostante fossero sotto di un set, hanno lottato con le unghie e con i denti per pareggiare l'incontro con un'incredibile dimostrazione di controllo della palla e di gioco sugli spazi lasciati dagli avversari. Dopo un'estenuante battaglia di 71 minuti, le seconde teste di serie hanno pareggiato i conti con una vittoria per 6-4.

Triay e Brea avrebbero potuto logicamente abbassare il loro livello dopo questo secondo set così impegnativo e, anche se tutti e quattro i giocatori erano visibilmente stanchi, è stata la testa di serie a fare leva sull'esperienza di questi momenti intensi per alzare il livello del loro gioco, trovando soluzioni alle sfide presentate da "Ari" e "Paulita". Grazie a questa straordinaria gestione della pressione e alla precisione nei punti decisivi dell'incontro, Triay e Brea hanno ottenuto un'epica vittoria in tre set in tre ore e 20 minuti (6-4, 4-6, 6-3).

Con questa vittoria, Triay e Brea si aggiudicano l'ottavo titolo della stagione, facendo un ulteriore passo avanti rispetto ai loro avversari.

03 Guarda il replay: Premier Padel 2025 Germania P2: la resa dei conti finale

Finale – Germany Guarda le due squadre rimaste in gara che si contendono il primo premio del torneo Germany Premier Padel P2.

04 La Germania abbraccia il padel

Mentre il P1 di Madrid e il Major di Parigi hanno messo in mostra il padel su grandi palcoscenici con 14.000 e 25.000 spettatori sugli spalti, il Castello di Düsseldorf, con una capacità di 3.300 tifosi, ha offerto ai giocatori un luogo più intimo per mostrare le loro capacità. Proprio come a Parigi due settimane fa, il clima mite e umido di Düsseldorf ha reso le condizioni del campo lente, premiando la pazienza e le tattiche a lungo termine rispetto alla potenza e alla velocità.

The Düsseldorf champions celebrate hard won triumphs © Premier Padel/Red Bull Content Pool

05 Alcuni incredibili highlights che potresti esserti perso dalla Germania

Durante l'incontro dei quarti di finale tra Alejandro Galán - Federico Chingotto e i quinti classificati Martín Di Nenno - Leo Augsburger, Galán è rimasto leggero per seguire lo smash di Augsburger e trasformarlo in un punto vincente colpendo la palla fuori dal campo.

Nel successivo incontro della coppia contro la quarta testa di serie Mike Yanguas - Coki Nieto, questa volta è stato Chingotto a mettere in mostra le sue abilità di precisione cambiando il ritmo del rally ed eseguendo un perfetto drop shot per cogliere Yanguas di sorpresa.

Nella semifinale femminile tra la quinta testa di serie Tamara Icardo - Marta Ortega e la prima testa di serie Delfina Brea - Gemma Triay, Icardo si è fatta valere con un grande sforzo difensivo per poi passare a rete e piazzare la palla al centro del campo per ribaltare il punto.

Nella finale tra le prime due teste di serie, Delfina Brea - Gemma Triay e Paula Josemaría - Ariana Sánchez, la forte battitrice Josemaría ha dimostrato la sua versatilità e finezza con un perfetto drop shot che ha reso la palla irraggiungibile per le sue avversarie.

06 Prossimamente: Rotterdam P1

Non c'è tempo per rallentare. Il Premier Padel si sposta ora nei Paesi Bassi per il Decathlon Rotterdam P1 dal 29 settembre al 5 ottobre , il debutto del tour in un altro paese affamato di padel. Subito dopo, l'azione si sposta in Italia per il Milano P1 dal 6 al 12 ottobre, promettendo un'altra settimana di battaglie di livello mondiale in uno dei mercati del padel in più rapida crescita in Europa.