Red Bull Racing presenta la RB16B di Verstappen e Perez

Tra i cordoli del tracciato arabo - che sarà peraltro sede anche del primo Gran Premio dell'anno - team e piloti scenderanno in pista per tre intense giornate di prove, al termine delle quali ciascuna scuderia effettuerà le proprie valutazioni circa la bontà (o meno) del lavoro svolto nel corso dell'inverno. Molta sarà la curiosità generata da monoposto modificate ma non stravolte rispetto al recentissimo passato, ma se è vero che i riflettori del Bahrain International Circuit saranno accesi per tutti è altrettanto vero che quegli stessi riflettori saranno puntati con maggiore attenzione e interesse verso le creazioni di alcuni team in particolare.