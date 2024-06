Bike Check: ecco la bici che Primož Roglič userà al Tour de France

La squadra si presenta con un nuovo look al Tour de France, il primo della storia a prendere il via dall'Italia, e insegue la vittoria con il leader Primož Roglič.

Entra nell'hangar Red Bull per vedere come è nata la bicicletta del Tour de France di Jai Hindley, mentre la Red Bull - BORA - hansgrohe si prepara a inseguire la vittoria alla Grande Boucle.

Come è stata ideata la bicicletta della Red Bull - BORA - hansgrohe? Guarda il video qui sopra per vedere l'allestimento della bici Specialized di un uomo chiave della squadra come Jai Hindley, vincitore del Giro d'Italia 2022.

Scopri come questo capolavoro di ingegneria è stato progettato per affrontare le estenuanti tappe del Tour de France, dando al leader della Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič e ai suoi compagni il massimo vantaggio nella sua caccia alla maglia gialla.

