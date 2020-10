Finalmente abbiamo tutti i dettagli di PlayStation 5

è così vicina che possiamo quasi sentirla tra le nostre mani. La prima ondata di preordini è andata via in un lampo, ma dovrebbero arrivare altre PS5 in vista del lancio programmato per novembre. Se ancora siete indecisi se fare il salto alla next-gen marchiata Sony, ecco una serie di informazioni che potrebbero convincervi.

Quando esce PlayStation 5?

PS5 arriverà in Europa nelle sue versioni standard e digital. Per la prima volta nella storia delle console Sony avremo la possibilità di acquistare una versione completamente digitale del prodotto, cioè senza il lettore ottico necessario a leggere i blu-ray "fisici", ad un prezzo finale leggermente inferiore rispetto all'altra versione.

Quanto costerà PS5?

Dipende da quale versione deciderete di acquistare: PS5 standard edition costerà 499 euro, mentre PS5 Digital Edition costerà 399 euro. Se non siete riusciti a prenotare la console durante la prima ondata non preoccupatevi, Sony ha annunciato che ci saranno altre occasioni prima della data di lancio.

Che tipo di controller e accessori usciranno al lancio?