Alla scoperta della Puglia, Autentica Meraviglia

È però praticamente impossibile limitarsi ad ammirare una delle località di mare più affascinanti del mondo: quando si è in una regione come la Puglia, infatti, è inevitabile soffermarsi anche su tutte le altre meraviglie che la distinguono. Terra del sole e dell’ospitalità e ultimo baluardo sudorientale della nostra penisola, questa Regione offre ben 800 km di coste: circondata com’è dal Mar Ionio e dal Mare Adriatico, la Puglia accoglie tutti i suoi visitatori con un mare cristallino e un litorale estremamente variegato e sfaccettato, che consente di scegliere tra scogliere a picco e spiagge dorate. La Puglia però non è solamente mare. Una volta che ci si dirige verso l’entroterra, infatti, ci si addentra in una natura pressoché incontaminata: ulivi e vigneti si alternano ai boschi rigogliosi e alle gravine, i caratteristici e sorprendenti canyon mediterranei.