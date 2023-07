Puglia in tavola: sapori autentici per palati fini

ore 13:00 di una giornata a cavallo tra giugno e luglio. Mentre ci si siede a tavola, con la coda dell’occhio si scorge un movimento a mezz’aria in direzione del mare. Una persona, dopo avere percorso una piattaforma posizionata a decine di metri d’altezza, si lancia nel vuoto iniziando a volteggiare. Prende velocità, completa l’evoluzione, entra in acqua, riaffiora in superficie e si prepara, di lì a poco, a ripetere tutto da capo.

entra fluttuando nella vita di tutti i giorni, in quel di Polignano a Mare. Con le sue piattaforme costruite a contatto con le caratteristiche abitazioni della Perla dell’Adriatico, la competizione mondiale di tuffi dalle grandi altezze si mescola alle abitudini di una città intera in punta di piedi, non stravolgendo il ritmo lento di una Regione che assapora i momenti.

L’immagine descritta poche righe più sopra, che racconta di tuffi e di allenamenti all’ora di pranzo, non è casuale. Allo stesso modo, non è una coincidenza l’utilizzo del termine “assapora” poco fa. La

Tra uomini e vino, in quel della Puglia, esiste da secoli un rapporto strettissimo che affonda le proprie radici sin dai tempi di Plinio. Negli ultimi decenni si è deciso di puntare sulla qualità e sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni, ulteriormente celebrati grazie a itinerari e percorsi ad hoc che portano il visitatore a scoprire cantine sia storiche che giovani e innovative. In Puglia è possibile dormire in masseria godendo di una splendida vista sui vigneti, partecipare attivamente alla vendemmia, pranzare all’interno della bottaia e vivere da enoturista appuntamenti golosi.

Il territorio vive un legame particolare anche con il grano, parte integrante della storia pugliese da tempo immemore. Sviluppando tecniche risalenti addirittura alla preistoria, si è giunti a ottenere oltre 300 varietà di frumenti rendendo così la Puglia la regione con la più ricca biodiversità e Cerignola un unicum al mondo per via delle sue 626 fosse granarie. Sono oltre 100 le tipologia di pane che il territorio pugliese offre al mondo, con tipicità regionali che ormai sono state esportate ben fuori dai confini della Puglia: focaccia barese, pucce, frise e taralli sono ormai patrimonio diffuso, capace di conquistare nel corso degli anni i palati di un numero inquantificabile di persone.

