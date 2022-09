per mostrarsi come non l'avevamo mai visto.

, Dylan ha voluto uscire per una volta (per ora) dal trap boy in stile

Una mossa che apprezziamo, già solo per il semplice fatto che la crescita personale e artistica passa necessariamente per mettersi in gioco, piccoli o grandi che siano i passi fatti. Anche lui sembra soddisfatto dell'esperienza, cosa che potrebbe aver inaugurato una

Una mossa che apprezziamo, già solo per il semplice fatto che la crescita personale e artistica passa necessariamente per mettersi in gioco, piccoli o grandi che siano i passi fatti. Anche lui sembra soddisfatto dell'esperienza, cosa che potrebbe aver inaugurato una nuova stagione della carriera del rapper romano.

In realtà non parto mai da questo ragionamento. Volevo semplicemente uscire da una zona di comfort. Tendo comunque a voler crescere sempre e imparare cose nuove, per quanto riguarda la musica, la mia voce, nuove sonorità. A parte che mi annoio personalmente a fare le stesse cose, poi è molto facile ricadere nelle stesse cose, di ripetersi e diventare monotoni. Io ho la mia voce a disposizione, come tutti gli altri cantanti: voglio vedere fino a dove posso usarla, in quanti modi. È una filosofia di vita che ho. Ora, l'hyperpop o il synthpop non diventeranno il mio genere principale. Però il pezzo mi piaceva, quindi ho deciso di farlo uscire.

