Ti ricordi come battere questi boss?

I momenti più memorabili dei nostri

spesso riguardano epiche boss fight che siamo riusciti a superare ad una manciata di HP dal game over, magari dopo aver passato diverso tempo a studiare i punti deboli della creatura in questione. A volte questi punti sono comicamente facili da individuare, poiché rappresentati da grossi bubboni rossi oppure da oggetti con cui è possibile interagire, ma altre volte le meccaniche dello scontro non sono così scontate. Ti ricordi come si battono queste formidabili creature? Fai il quiz per scoprirlo!