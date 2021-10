Quiz: Riconosci questi storici trucchi e codici dei videogiochi

Recentemente uno dei trucchi più famosi della storia dei videogiochi ha celebrato il suo 35° anniversario, un traguardo importante che ci ha permesso di guardarci indietro per un attimo e realizzare quanto sia cambiato il medium in questi ultimi tre decenni e mezzo. Siamo passati dal comprare le riviste specializzate per scoprire trucchi e codici dei nostri videogiochi preferiti, ai dispositivi fisici che sbloccavano funzionalità aggiuntive e, infine, ai DLC a pagamento che sostanzialmente, in molti casi, fanno la stessa cosa però ingrossando le tasche dei publisher stessi.