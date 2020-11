Quiz: 12 videogiochi annunciati ma mai usciti

Oggi vi proponiamo un quiz che rischia di riaprire vecchie ferite nel cuore dei giocatori più incalliti. Parliamo di "vaporware" , un termine sarcastico che indica i videogiochi di cui viene annunciato lo sviluppo in pompa magna, ma che poi non vedono la luce per problemi tecnici, economici o gestionali, magari addirittura dopo anni e anni di teaser, interviste e approfondimenti che hanno generato un hype spropositato tra gli appassionati. Ovviamente la speranza è l'ultima a morire, quindi non possiamo che incrociare le dita e sperare che alcuni di questi titoli risorgano dalle loro ceneri: ecco 12 videogiochi annunciati ma mai usciti.