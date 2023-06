Rachel Atherton, la mamma e campionessa più veloce del mondo

"In realtà non riesco a crederci!" ha detto Atherton dopo la gara. “Non pensavo sarei riuscita a qualificarmi, è stato strabiliante. Ero tipo incredula. E questo nuovo format è molto difficile, devi risparmiare un po' di energia. È un grande sforzo anche mentale."

La vittoria di Atherton ha portato via a Camille Balanche la vittoria in casa. Sui social media, Atherton racconta: "Sto ancora metabolizzando! Non ci posso credere che sia successo!". La vittoria è stata ancora più soddisfacente, considerando i problemi legati al tendine d'Achille e che le hanno principalmente impedito di gareggiare. L'infortunio risale al anno 2019, durante l'allenamento a Les Gets.

