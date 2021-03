Ragazze in bici: ecco le giovani promesse che lasceranno il segno

Raggiungere le vette di uno sport richiede talento, duro lavoro, coraggio e determinazione. Una nuova generazione di cicliste sta iniziando a sgomitare e spingere forti sui pedali: che si tratti di gareggiare in XC o DH, in uno skatepark o pompare le braccia su una pista di BMX, queste atlete sono pronte a farsi un nome nelle rispettive discipline.

1. Vali Höll

Disciplina: Mountain bike downhill

Curiosità: Vali ha ottenuto il suo primo contratto di sponsorizzazione all'età di 13 anni

Perché dovrebbe essere sul tuo radar: Vali potrebbe essere la ciclista più incredibile della sua generazione in DH

Uno dei talenti della DH più in vista. L'austriaca deve ancora fare il suo debutto d'élite in Coppa del Mondo UCI, ma i suoi tempi da juniores si avvicinano molto alle atlete élite che corrono in Coppa. La Höll è una delle favorite per la Coppa del Mondo 2021 che inizierà tra pochi mesi.

Vali Höll

2. Hannah Bergemann

Disciplina: Mountain bike freeride

Curiosità: oltre ad essere abbastanza brava in bicicletta, Hannah è anche una sciatrice esperta

Perché questa atleta dovrebbe essere nel tuo radar: se c'è una ciclista che spingerà l'avanzamento del riding al femminile, quella è Hannah

"Freeride" significa divertirsi con la bici, ma anche essere non convenzionali. Hannah Bergemann lo è certamente. La 24enne è una suprema esponente della mtb, a suo agio nelle competizioni di enduro di livello pro, cresciuta nel dirt jump. Non è una che si ferma: Bergemann è desiderosa di migliorare le sue capacità di riding ed essere una freerider le offre lo sbocco creativo perfetto per mostrare cosa sa fare. Bergemann ha dimostrato che con il talento un'atleta può fare carriera anche al di fuori del clamore delle gare.

Essere liberi di guidare è tutto per Hannah Bergemann © Katie Lozancich/Red Bull Content Pool

3. Saya Sakakibara

Disciplina: BMX race

Curiosità: il fratello di Saya, Kai, è anche lui un pro di BMX

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar : a soli 20 anni, Saya sta già dominando in Elite contro i BMXer più affermati

Le gare di BMX sono veloci, furiose e piene di azione. Ci vuole talento, ma anche l'attitudine giusta per avere successo ai massimi livelli. Saya Sakakibara ha queste qualità. L'australiana è già tre volte Campione del Mondo nelle gare juniores (dai 14 ai 16 anni) e cinque volte campionessa nazionale australiana. Essendo in parte giapponese, Sakakibara ha un seguito incredibile in Giappone, il che sarà sicuramente un vantaggio quando si tratterà di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate. Come vincitrice del Test Event a Tokyo nel 2019, Sakakibara sarà una delle favorite.

Un altro podio per Saya Sakakibara © Ryan Fudger/Red Bull Content Pool

4. Laura Stigger

Disciplina: Mountain bike cross-country

Curiosità: Laura ha frequentato una scuola sportiva specializzata, Sportborg, nella regione austriaca del Tirolo

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar: Laura correrà in gare di XC élite nonostante abbia solo 20 anni

Quando si tratta di impressionare nelle prime gare Laura Stigger ha un record. Nelle sue prime gare d'élite alla Mercedes-Benz UCI Cross-Country Mountain Bike World Cup nel 2020 a Nové Město, l'austriaca è salita sul podio con due quinti posti e un terzo posto nella seconda gara di short track. L'ex due volte campionessa mondiale juniores di cross-country ha vinto anche il campionato mondiale juniores di corsa su strada nel 2018, la sua seconda gara su strada. La mountain bike è l'obiettivo di Stigger per ora, ma un approccio multidisciplinare non ha mai arrecato danni a nessuno, Tom Pidcock, Van Der Poel o Pauline Ferrand-Prevot docet.

Stigger sta cercando di raggiungere nuove vette negli anni a venire © Michal Cerveny/Specialized Global Sports

5. Lara Lessmann

Disciplina: BMX freestyle

Curiosità: Lara ha paura di volare, ma questo non le ha impedito di viaggiare per il mondo per partecipare alle gare

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar: Lara è la 3 ° classificata BMX freestyler al mondo

Finora l'ambizione di avere successo ha caratterizzato la carriera di Lara Lessman nel freestyle in BMX. La tedesca ha lavorato duramente per raggiungere il vertice del suo sport, facendo molti sacrifici personali lungo la sua strada. La decisione di trasferirsi da Berlino per avanzare nella sua carriera nel 2017 ha dato i suoi frutti. Sono seguite due vittorie di Coppa del Mondo UCI BMX Freestyle in Croazia e Cina, mentre la ventenne ha un secondo e due quarti posti negli unici tre Campionati del mondo di Urban BMX. Lessmann mirerà alla gloria a Tokyo quando il freestyle BMX debutterà come disciplina ai Giochi per la prima volta.

Lara Lessmann - Berlin Skateparks

6. Rocio del Alba Garcia Martinez

Disciplina: Mountain bike cross-country

Curiosità: da junior, Rocio ha vinto titoli nazionali su strada, ciclocross e in mountain bike

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar: Rocio è una rider XC U23 emergente

Rocio del Alba Garcia Martinez fa parte di un gruppo di promettenti corridori di cross-country che si sono recentemente distinti tra i ranghi U23 e ora stanno cercando di lasciare il segno nelle corse d'élite. Garcia Martinez è l'attuale campione nazionale spagnolo e conta un 10 ° posto al round di Coppa del Mondo a Lenzerheide nel 2019 e confermandosi nel 2020 con un 22° al Campionato del Mondo a Leogang.

Garcia Martinez giovane promessa del cross-country © David Acedo

7. Nikita Ducarroz

Disciplina : BMX freestyle

Curiosità : Nikita ha fatto parte di un'iniziativa per la salute mentale chiamata m1ndtricks

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar: Nikita ha l'obiettivo dell'inclusione; far sì che più ragazze e donne pratichino la BMX

Quando si tratta di promuovere la partecipazione delle donne al freestyle BMX non c'è voce più grande di Nikita Ducarroz. Ducarroz è attualmente la 5° classificata nella classifica mondiale UCI e i suoi risultati dimostrano che non è mai stanca del podio quando si tratta di competere. Nel 2019, si è classificata quinta ai Campionati del mondo UCI Urban e quarta assoluta durante la serie di Coppa del Mondo. Un momento clou della carriera per Ducarroz è stata la vittoria del concorso BMX Simple Session 2020.

Nikita Ducarroz è impegnata nel promuovere il BMX freestyle © Robert Snow/Red Bull Content Pool

8. Sae Hatakeyama

Disciplina: BMX race

Curiosità: un coniglio di peluche chiamato Piro-chan viaggia con lei ovunque

Perché questa atleta dovrebbe essere sul tuo radar: Sae è un outlier nel campo di gara BMX femminile con il potenziale per dare filo da torcere

Sae Hatakeyama è la grande speranza del Giappone nelle corse di BMX. Identificata come un'atleta promettente fin dalla tenera età, Hatakeyama ha vinto i Campionati del Mondo dai 10 ai 13 anni. La sua capacità di saltare in modo efficiente si è rivelata un vantaggio. Hatakeyama ha concluso la stagione 2019 della Coppa del Mondo UCI BMX SX al 12° posto assoluto dopo essere riuscito ad arrivare alle gare di medaglia a Rock Hill (USA) e Santiago (Argentina) e sta migliorando continuamente.

Racing BMX è lo sport di Sae Hatakeyama © Yusuke Kashiwazaki/Red Bull Content Pool

9 & 10. Queensaray e Lizsurley Villegas

Disciplina: BMX freestyle

Curiosità: Sono gemelle

Perché questi atleti dovrebbero essere sul tuo radar: le ragazze Villegas sono il futuro del freestyle BMX

Queste sorelle dalla Colombia sono legate insieme perchè la loro carriera nel freestyle BMX è stata finora un'esperienza condivisa. Nonostante la mancanza di infrastrutture e risorse per la formazione in patria, sia Queensaray che Lizsurley stanno facendo clamore in questo sport. Dopo l'ingaggio di alcuni sponsor le due sorelle sono in grado di partecipare alle competizioni all'estero, migliorando le proprie capacità. Rappresentare la Colombia ai Giochi di Parigi nel 2024 è il loro obiettivo a medio termine per il futuro.