Raida con Zili: 10 tips per uscire in inverno

Anche in inverno con il freddo e le giornate corte la nostra voce "fuori campo" vorrebbe farci alzare dal divano, per uscire e fare movimento. Qualcosa che ci faccia stare bene, come andare in bici o in MTB. Sappiamo cosa state pensando: "Fa freddo e fa buio presto". Scuse da depistare. Per darvi una motivazione extra Andrea Ziliani ci spiega cosa fare per uscire anche d'inverno con questo video tutorial di 10 punti, dall'abbigliamento a le dotazioni di sicurezza, fino alla regola aurea da pro che trovate alla fine di questo video.