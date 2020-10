Raida con Zili: La Thuile in MTB con i Lupato Bros e il City Crusher

Andrea Ziliani, rider e youtuber autore della video serie

ha preso possesso del

Red Bull City Crusher

per un tour speciale: è infatti andato alla scoperta dei trail delle località simbolo della mountain bike, sulle nostre Alpi, e ha immortalato il tutto in video-experience da non perdere se vi piacciono i trail epici in

. Dopo

è il turno della località in Val d'Aosta con due accompagnatori d'eccezione: i

Lupato Brothers

, campioni dell'enduro italiano e assidui frequentatori della località. Che giro avranno fatto i nostri rider? Scopritelo qui sotto.