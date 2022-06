La BMX come non l'avete vista: tra le strade antiche di Rovigno in Croazia

Il freestyler croato di BMX Marin Ranteš ha invitato due dei suoi migliori amici - Daniel Dhers e Senad Grosic - a fargli visita in Croazia. Più sinteticamente, ha detto loro di raggiungerlo a Rovigno, una delle città più belle del paese, e di portare con sé le loro bici BMX.

Perché? Voleva mostrare quanto sia bella la Croazia. E quale modo migliore dunque se non andare in giro per le strade di Rovigno? L'area della città vecchia è un labirinto di strette strade acciottolate, vicoli ed edifici che risalgono al 16° secolo ed è una grande attrazione turistica in Croazia. Chiunque la visiti può perdersi in questo labirinto di strade, e questo non necessariamente è una brutta cosa!

Senad Grosic, Marin Ranteš e Daniel Dhers © Nejc Ferjan

Dato questo ambiente unico, Ranteš ha avuto l'idea di inviare Dhers e Grosic a unirsi a lui lungo questo labirinto di strade rocciose, mentre doveva navigare tra una miriade di ostacoli sul posto. Ranteš ha anche realizzato rampe BMX in modo che lui, Dhers e Grosic potessero esibirsi in alcuni trick mentre si rincorrevano per le strade.

Guardali mentre affrontano il centro storico di Rovigno nel video qui sopra, e continua a guardare per vedere i filmati che raccontano il dietro le quinte della clip.

Ranteš è un orgoglioso croato © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Le sfide sono qualcosa che non vediamo l'ora di affrontare, e questa è stata davvero grande Marin Ranteš

I ragazzi hanno iniziato la sfida dalla cima della città vecchia presso la Chiesa di Sant'Eufemia, inseguendosi lungo la stradina mentre si godevano il percorso fino al molo in fondo alla città. Le strade strette di Rovigno hanno tutto ciò che ci si aspetterebbe da una città così antica: scale, tunnel, curve strette, stendibiancheria e l'onnipresente motorino che si mette in mezzo.

"Volevo portare i miei migliori amici con me in una delle mie città preferite. Le sfide sono qualcosa che non vediamo l'ora di affrontare, e questa è stata davvero grande. È stata un'esperienza incredibile", ha detto Ranteš.

Niente ostacola una buona corsa! © Marjan Radovic Occhio allo stendiabiti © Marjan Radović/Red Bull Content Pool

L'amicizia tra Ranteš, Dhers e Grosic risale ad alcuni anni fa. Il venezuelano Dhers e l'austriaco Grosic hanno aiutato Ranteš a progredire nella sua carriera dal momento in cui è comparso sulla scena: sono stati, per così dire, i suoi mentori e partner di formazione. Ranteš e Dhers hanno un rapporto particolarmente stretto: l'atleta croato ha soggiornato e si è allenato diverse volte nella Carolina del Nord, negli States, presso la struttura Daniel Dhers Action Sports Complex che, come avrete intuito, è di proprietà dello stesso Dhers. In più, i due si ritrovano spesso l'uno contro l'altro in svariate competizioni BMX Park in tutto il mondo.

Chiesa di Sant'Eufemia di Rovigno © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Grosic sul punto © Marjan Radović/Red Bull Content Pool Un wallride con una differenza per Dhers - non aprire la finestra © Marjan Radovic/Red Bull Content Pool Un'immagine speculare di Ranteš © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool Dhers giù al molo di Rovigno © Tomislav Moze

Mentre Dhers e Grosic avevano i freni sulla loro BMX, Ranteš ne era completamente sprovvisto. Quindi, scendendo lungo un percorso dalla pendenza piuttosto pronunciata, una simile assenza ha reso la guida ulteriormente complessa, specialmente sugli scivolosi ciottoli di pietra del centro storico di Rovigno. Ranteš, tuttavia, ha escogitato un sistema per cavarsela anche stavolta.

"La superficie era davvero impegnativa. È stato necessario essere estremamente precisi in fase di atterraggio per farcela. Inoltre era davvero scivoloso - il che era un'altra grande sfida - e Marin non aveva nemmeno i freni ", ha detto Dhers.

Il sole tramonta su Rovigno e questo progetto © Marjan Radovic

Il progetto, in termini di tempo, è costato cinque giorni di lavoro nel bel mezzo della stagione turistica. Le sessioni di foto e riprese sono andate in scena o al mattino presto o poco prima della fine della giornata, quando non c'erano molte persone in giro.

"Non c'erano situazioni pericolose. Eravamo una squadra e abbiamo fatto di tutto per rendere la corsa sicura per tutti. Non ci sono state difficoltà e siamo stati in grado di completare tutto nel modo giusto", conclude Ranteš.