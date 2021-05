10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

Red Bull 64 Bars: Beba prod. Dat Boi Dee - Il video

Red Bull 64 Bars: Beba prod. Dat Boi Dee

Red Bull 64 Bars: Beba prod. Dat Boi Dee - Le lyrics

Se non l’ha fatto quest’anno non può uccidermi nessuno

l’ho buttato ma, non è colpa mia, lo giuro

ho smesso con le scuse, ho smesso con il fumo

non ti parlo di soldi ma dell’ansia e del digiuno

che potrei stare qua a dirti che le prendi

che mentre mi senti guardi se hai ancora le palle

come con il tennis e ti lamenti, tu mi insulti nei commenti

che leggo solo se vado da Noisey

come la metti?

Zero autotune, niente filtri, leva tutto

non fate le mie skills neanche se fate un gruppo

e me ne fotto di cosa pensi sia giusto

io sono me stessa e la mia voce sarà tutto

mi prendi per mano e mi levo, Melania

se guadagno più di ‘sto scemo, si lagna

più o meno è così che funziona l’Italia

prima ti dice “figa” e poi forse ti dice “brava”

fai scena muta e asciugati la bava

anche se cado sono una che se la cava

ora rispondo a tono ma prima si soffocava

e sono fragile, baby, sì, quindi bada

ma come una bomba, non come un fiore, è vero

non ho casa, la mia casa è il treno

io non sono come lei, non credo

vuole essere Kylie io Kamala, mi spiego?

Se ci sono io qua, cadi come Kuma

fa caldo o sono io, in questo studio sembra Cuba

un bacio alle nuove leve, bambine buona fortuna

vi ho spianato la strada, a me non l’ha fatto nessuna

cresciuta a Torino e sono qua, ah

la fame che ho la devo tutta alla città, ah

hanno rubato da Gucci perché il mio disco

non è ancora alla Mondadori

sennò è là che sarebbero andati tutti

scambi ciò che conta coi contanti

se ti scordi di chi sei tu e degli altri

io ho messo i piedi in testa a questi maschi

e l’ho fatto senza perdere i tacchi

se tra anni mi dissate faccio Eminem

vi metto in imbarazzo e in riga pecore

se pensi che una donna non dovrebbe fare il rap

non hai mai visto nessuna rappare come me

sai quando tieni lontano qualcuno che ti vuole bene solo perché vuole dirti qualcosa

che non vuoi sentire: la verità

è lo stesso che facciamo con noi stessi, perché guardarsi allo specchio fa paura e spesso fa male

ma solo aprendosi a questi momenti puoi essere libero di essere te stesso e diventare ciò vuoi

ero a due passi dalla rovina a due spanne dalla follia

alternando noia a nostalgia

di una vita in cui sognavo questa ma non era mia

e ogni frase scritta non era di tutti ma soltanto mia

io non sono come te, ho fatto male i conti

e ho perso pezzi di me per arrivare a molti

ma se non ci credi te non ci crede nessuno

e nessuno ha creduto in me tranne me stessa, giuro

mi hai deluso tu più di questo ambiente

ma non fa niente, mi rialzo sempre

non c’è niente di peggio di chi

mente allo specchio, io ho chi

uso porte con le dita in mezzo

e ho perso le chiavi da un pezzo ho sempre preso tutto di petto

senza mostrare cosa ho dentro

non me la sento di buttarmi in pasto a chi non sa che cosa ho passato

non bastano neanche ‘ste 64 per dirti a cosa ho rinunciato

per il mio posto ho dato di matto ma adesso mi spetta, è un dato di fatto

affinché chiunque mi senta non abbia dubbi lei è Roberta