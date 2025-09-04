Red Bull 64 Bars: Danno prod. DJ CRAIM

Lui, che sta "fuori dal tuo gioco e dalla tua competizione" e che della scena rap attuale non conosce "più nessuno, manco un nome" torna da vincitore, venendogli riconosciuti insieme a Noyz l'onere e l'onore di rappresentare Roma nell'evento rap più importante dell'anno, il

"king timbo, calo a bomba nel tuo timpano/e mo diglielo agli idioti che ti spingono/che in mezzo a tutti questi rapper tutti questi trapper/c’è un solo master, tutti gli altri puppet": quando come Danno vieni dalle rap battle e non ti sei mai venduto per due hit radiofoniche c'è qualcosa che ti distingue da tutti. È tecnica applicata alla rabbia ma anche all'orgoglio di essere rimasti veri , un topos che, almeno negli anni d'oro der Colle, era un caposaldo della doppia H.