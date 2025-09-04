Red Bull 64 Bars: Danno prod. DJ CRAIM

Raramente nella storia del Red Bull 64 Bars si è sentito un freestyle come quello di Danno, che è appena stato caricato su Red Bull Droppa.
Il beat per i tre quarti del pezzo è svuotato fino all'osso, praticamente un loop di tre note basse nella parte sinistra della tastiera del synth. All'asso dei Colle Der Fomento tanto basta per firmare uno dei flussi di rime più cattivi, diretti, aulici ma al contempo sudici di sempre.
Lui, che sta "fuori dal tuo gioco e dalla tua competizione" e che della scena rap attuale non conosce "più nessuno, manco un nome" torna da vincitore, venendogli riconosciuti insieme a Noyz l'onere e l'onore di rappresentare Roma nell'evento rap più importante dell'anno, il Red Bull 64 Bars Live. Che proprio in uno dei suoi quartieri più dimenticati, Corviale, il 4 ottobre diventerà almeno per una sera il nord magnetico per tutte le bussole dell'hip hop.
"king timbo, calo a bomba nel tuo timpano/e mo diglielo agli idioti che ti spingono/che in mezzo a tutti questi rapper tutti questi trapper/c’è un solo master, tutti gli altri puppet": quando come Danno vieni dalle rap battle e non ti sei mai venduto per due hit radiofoniche c'è qualcosa che ti distingue da tutti. È tecnica applicata alla rabbia ma anche all'orgoglio di essere rimasti veri, un topos che, almeno negli anni d'oro der Colle, era un caposaldo della doppia H.
DJ CRAIM pazzesco comunque, dicevamo più sopra, per aver lasciato a Danno tutta la libertà di un beat scarno, minimalissimo, quasi brutalista, eppure di grandissimo carattere. Anche qui, dote assai rara.
Insomma, se sono queste le premesse, conviene non farselo raccontare questo Red Bull 64 Bars Live a Corviale, Roma, il 4 ottobre. Insieme a DANNO (mettiamoli tutti in caps lock così si vedono meglio) sul palco sputeranno rime anche ELE A, NOYZ NARCOS, BABY GANG, LACRIM, FABRI FIBRA e TONY BOY con e UZI LVKE nel ruolo di special guest d'eccezione e con SICK LUKE, producer dell'evento, dietro la console.
Testo Red Bull 64 Bars Danno prod. DJ Craim "Alla fine dell'estate"
64 barre alla fine dell’estate
sto fuori dal tuo gioco e dalla tua competizione
non conosco piu nessuno manco un nome
n’ ascolto piu nessuno manco er mejo der rione
zitto faccio un altro buco nella mia cintura da campione
jake la motta grande attore, capocomico buffone
buffo a buffo il tuo graffito col biancone
bevo a testa china sul bancone finchè perdo la dizione
ma prima ti lancio sulla testa una maledizione
scordati il nome ed il rispetto tiro rime a pallonetto
che finiscono dritte dentro al cassonetto
che tutto quanto va all’inferno l’ho gia detto e ridetto
e adesso che ho la faccia di uno spettro
puoi confondermi coi geni o coi coglioni manda i droni
dammi una maschera da villain io non sto fra i buoni
dammi due jordan e un cappello, dammi un mantello
mettimi un beat, chiama old boy e dammi un martello
rovino tutto sul piu bello, guasta feste plus
sovverto l’ordine, c’ho el p al posto di nas
poco ordotosso ti mangio e manco sputo l’osso
mc colosso, sul palco contro il tuo molosso
pallino rosso al centro della mia fronte,
girone dei dannati faccio io caronte
lascio buchi nella terra come impronte e
porto tutto il peso che che me sento dentro mastodonte
c’ho rime che so cortellate, tonnellate
nel mio petto vi aspetto alla fine dell’estate
vediamo poi che dite, vediamo un po che fate
si vi aspetto alla fine dell’estate
e flippo barre arruginite contro sbarre d’oro lucidate
nascondo in bocca scimitarre acuminate
sid vinicious e back on the block sulle barricate
in questo rate mi faccio largo ancora ad uncinate
voi contate, io aspetto il tempo per la mia vedetta
ho il flow che affetta ma lo tengo chiuso in cameretta
è disdetta se dissi non sai che t’aspetta
rime a raffica crimeapple rap a metraletta
e adesso canta tony
sta vita dura niente, quindi canta tony
che se è soltanto carta canta porto la mia faccia stanca
lontano da sti incantatori
ma vi regalo i fiori, e mi tengo le spine
e grindo il palco come tony alva le piscine
b-boy alfa dalle 4 discipline
e mo la prima, è quella in cui vi ammazzo tutti con le rime
tutti muti mo che il mondo è dato in pasto ai lupi
io sul beat risveglio zombie come fela kuti
e come primo sono il numba one
sulla base porto il dramma pure senza drum, eh si
poeta estinto, cercami nel limbo
chiamami “kill bozo” mo boxo come kimbo
king timbo, calo a bomba nel tuo timpano
e mo diglielo agli idioti che ti spingono
che in mezzo a tutti questi rapper tutti questi trapper
c’è un solo master, tutti gli altri puppet
metto fine al tuo muppet show
sto sul colle der fomento e faccio karasho, eo
volete tutti uno sceriffo un nuovo judge dreed
per me è fanculo rambo e affanculo pure tex
niente dolce per questo stappo un altra becks
kurtis blow, doppia copia cutto ancora i breaks
qua pischelli giocano alle gang con i cortelli
cappio al collo da cui pendono grossi gioielli
fascistelli dabbano con le fredd perry
io alzo il dito medio e poi mi sparo in cuffia lee scratch perry