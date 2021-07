Negli ultimi mesi abbiamo ospitato nel Red Bull Music Studio artisti e produttori per registrare delle tracce inedite legate a un format ben preciso: Red Bull 64 Bars . In poche parole: prendi un MC, un producer, li mandi in studio e chiedi loro di produrre un pezzo inedito composto da 64 barre di super rime e super flows. Per chi non fosse un esperto di rap: le barre sono l'unità di misura delle rime di un MC sopra un beat, quindi un verso corrisponde a una barra. Questa volta è il turno di una coppia d'eccezione: Emis Killa e 2nd Roof. Qui sotto trovate il video delle 64 barre registrate al Red Bull Music Studio, mentre più in basso il testo completo.

Red Bull 64 Bars: Emis Killa prod. 2nd Roof - Il video

Red Bull 64 Bars: Emis Killa prod. 2nd Roof

Red Bull 64 Bars: Emis Killa prod. 2nd Roof - Le lyrics

Fino a un anno fa se dicevi “hip hop”

la metà di questa gente rispondeva “boh”

forse mi darò al teatro come Dario Fo

che qui ci pompano anche i cani ma le radio no

non lo vedi che faccia che ho?

In effetti è da un po’ che ho una giornata no

quindi chiedimi di tutto ma non come sto

ma non come sto, ma non come sto

questo pezzo è dedicato ad uno a caso di voi

questo ha i denti d’oro e vive ancora in casa dei suoi

se in un mondo così non c’è spazio per noi

io sto bene così, tu fai il cazzo che vuoi

nel mio nuovo cd punto a fare una hit

metterne un bel po’ da parte e poi levarmi di qui

mica come te che baci la tua tipa su “Chi”

manco fosse Beyoncé, manco fossi Jay-Z

quando ascolto il nuovo singolo di questi che rumori sento

ho guardato le tue story, ancora sto ridendo

in ‘sta scena non so se restare fuori o dentro

sono fuori moda se non vado fuori tempo

dicono di essere più positivo e meno tetro

io che non sorrido mai come i casellanti

mi vorrei cucire il culo quando mi sei dietro

vorrei romperti la faccia quando ti ho davanti

quanti sacrifici per andare al top

manco è uscito il disco già dicono “flop”

i miei colleghi non mi odiano perché sono pop

mi odiano perché lo sono mentre loro no

non lo vedi che faccia che ho?

In effetti è da un po’ che ho una giornata no

quindi chiedimi di tutto ma non come sto

ma non come sto, ma non come sto

in America se fai le hit diventi Drake

radio play, impili soldi come pancake

in Italia quando fai le hit sembri un fake

perdi fan, ti fanno sparire come Mandrake

ora sono tutti trapper, tutti swagger

blocco Rex Ghostbusters per ‘sti Casper

quando passa il videoclip di questo inetto

quasi rimpiango i baggy jeans e i Ghetto Blaster

io penso cocaina quando dici “droga”

mica quella merda viola per il mal di gola

mai una rima su una tipa nella tua roba

sembra che la figa non vada più di moda

questa fame mai passata e quindi vi divoro

sempre vero ma davvero, mica come loro

ragazzini con un sogno mollano il lavoro

non sanno che sei povero anche con un disco d’oro

spendi tutto in orologi, sì, ma dove alloggi?

Scommetto che l’affitto lo paghi domani anche oggi

questo scemo piglia schiaffi e dopo chiama i soci

ancora si cagano addosso come Tamagotchi

diamanti sul mio polso brillano sotto le luci

prima li avevo solo in testa fra come Lil Uzi

va bene tutto ma ‘sti social fra’ come li usi?

Ci state a malapena in tre dentro quella Jacuzzi

ho la street dentro, addosso il tuo stipendio

ma non mi vendo

a ‘sto paese che mi vuole censurare come in Cina

sapessero come si parla al bar o in officina

lo faccio per le B e per i G nelle strade

senza postare foto di mia madre

senza propsare ogni caricatura nel gioco

col singolo in classifica ma ancora per poco