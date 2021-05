Red Bull 64 Bars: Ernia prod. Greg Willen

10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

È come fare un Lewandowski questo, il mio sport

c’è un nuovo rapper in città

Frate’ fatti il ca*** duro e dopo entra nella stanza e una volta per tutte ch***ati tua mamma un po’ come dice Speranza

fatturo come un jewish di Manhattan e mi cresceranno i payot

cavalco come al palio, voi invece che cazzo dite

io per sempre, sono un bio-vincente, scusami e per altro

ora vota Professione new Sala

a letto mangio tutto, e in più la f*** è halal

parlan tutti di soldi come Mahmood

la mia hit non ti va bene solo perché non l’hai fatta tu

fanno tutti finta di esser pazzi in cu’

