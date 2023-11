Vengono i brividi se ripensiamo a Geolier che sul palco a Scampia rappa il suo Red Bull 64 Bars prodotto da Dat Boi Dee e Poison Beats . In una Piazza Ciro Esposito gremita, il rapper di Secondigliano , per il secondo anno di fila, lo scorso 7 ottobre 2023 ha aizzato la folla con la sua tecnica perfetta. In fondo, ormai Geolier è un po' come il padrino dell'evento, il Santo Patrono del Red Bull 64 Bars Live a Napoli . Riguarda l'intero evento sul nostro canale YouTube, Red Bull Droppa .

Ma torniamo sulle 64 barre. Se normalmente il compito di questa rubrica è spacchettare le rime dei Red Bull 64 Bars , per analizzare le figure e i significati nascosti delle parole, in questo caso il lavoro è diverso. Merito anche del dialetto napoletano , Geolier ha firmato quella che sembra più una poesia, una lezione di figure retoriche e difficilissimi cambi di metrica. Cerchiamo quindi di rendere ulteriore giustizia a un capolavoro del rap moderno, concentrandoci sul testo in italiano per lasciare a tutti la possibilità di goderselo.

Ho il permesso della scena per atteggiarmi se mi pare / Come vorrei che mi dissassero / Li spezzerei come il pane

A pensarci bene, nessuno osa dissare Geolier. Un po' perché il ragazzone si fa voler davvero bene da tutti, un po' perché è il classico rapper che non vorresti mai avere contro in una battle. Se gente come Guè e Lazza più volte l'ha definito "il più forte in Italia" un motivo ci dovrà pur essere.

Io non rappo / Io vi stendo / io vi stresso / You understand? / Io vi stendo e poi mi stendo sopra un amaca alle Seychelles

Una delle tantissime armi di Geolier è la retorica. Insieme all'allitterazione, ovvero alla ripetizione ostinata, in questo caso delle "s", ci aggiunge anche delle assonanze spaventose. Per cui, sussurrato come nella prima parte del freestyle, una frase italiana come "Io vi stendo" si mescola alla perfezione con "You understand?", anche grazie alla musicalità della lingua napoletana.

Manuè ma dove sono sti rapper? / Tu rimani il manuale il santuario del rap / Uccidetevi e appendetevi il microfono al collo / Sono un filosofo necrofilo perché mi scopo in rima chi è morto in Italia

Qui Emanuele si rivolge addirittura a se stesso, chiedendosi se questi rapper in Italia abbiano il diritto di chiamarsi tali. È un parere abbastanza condiviso, anche dagli addetti ai lavori, che di tutta questa nuova scena Geolier sia un po' l'innovatore capace di mangiare in testa a chi della scena è già abbondantemente morto e sepolto. Anche qui, altra consonanza epica su "Emanuele"/"Manuale".

Il tuono è il suono della police / Buttati addosso e dagli le coltellate / Portatemi il top del top del top del top in italia / Tanto la maggior parte dei top dei top sono miei amici / Il resto è turututuruturuturutututar

Qui si raggiungono livelli di allitterazione per cui non sembra neanche più testo ma una linea di percussioni elettroniche fornite dai produttori del pezzo, Dat Boi Dee e Poison Beats. Sul turututuruturuturutututar Geolier raggiunge il climax di beatboxing in rima. Poi si prende una pausa e ricomincia, ancora più incazzato.

Ho solo la terza media e sto facendo il terzo disco / Ma nel frattempo sta certificando ancora il primo / Non voglio stare sui libri o sopra il soldi o sulla bibbia / Tu sei grosso però a pezzi puoi entrare in una valigia

Che il talento di Geolier sia innato, lo dimostrano soprattutto i numeri. Non ha mai conseguito il diploma superiore, ma ciò non gli ha di certo impedito di fare delle parole il suo lavoro, un lavoro che gli permette di non preoccuparsi di soldi, religione o istruzione. Dopo aver spoilerato di essere al lavoro sul terzo disco, flexa il fatto che il suo primo album Emanuele sta tuttora macinando dischi di platino. Ora siamo al secondo, vediamo quando arrivano gli altri.

Io sono Napoli più di Napoli / E un fratello di mio fratello è anche mio fratello / Quando mio padre mi parla sembra che parla con il Diavolo / Ti abbaglia la luce che emana una bambina del rione / Non è che non sa chi è il padre ma cos’è un padre

Ci si è sempre sbrodolati tantissimo con il concetto di rapper come poeta di strada. C'è chi questa cosa l'ha fatta male, c'è invece chi come Emanuele questa cosa la fa con una semplicità mostruosa e ogni volta sono brividi da accapponare la pelle. La purezza di una bambina che emana luce in un rione, la nozione di famiglia in strada, anime che non conoscono neanche la più semplice delle figure come quella paterna: più che storie, sono pennellate, piccole figure in un gigantesco quadro vedutista. È questo il privilegio di ascoltare Geolier.