. In poche parole: prendi un MC, un producer, li mandi in studio e chiedi loro di produrre un pezzo inedito composto da 64 barre di super rime e super flows. Per chi non fosse un esperto di rap: le barre sono l'unità di misura delle rime di un MC sopra un beat, quindi un verso corrisponde a una barra. Questa volta è il turno di una coppia d'eccezione:

Red Bull 64 Bars: Gué Pequeno e Shablo - Il video

Red Bull 64 Bars: Gué Pequeno e Shablo - Il testo

Non me ne fotte un cazzo di tua mamma e quanto è fiera

Nuovo AP Jumbo limited incatenato come Django il crimine m’ispira non si elimina

Sbocciando Laurent Perrier sostanze nelle vene e nelle mie vie aeree survive alle veneree ad oggi senza quiete / pensavo fosse un Dream come in Requiem / la vita di Mister Fini devono farci una serie

Ti manderei in cantiere o meglio in pasto ai terrier

Manco mi stai sul cazzo perche non c’è spazio essendo tutto in bocca alla tua tipa l’immortale G di Marzio

