Red Bull 64 Bars: Guè prod. TY1

: dritti, taglienti, con un piglio provocatorio da chi però se lo può permettere nel rap. "Ti racconto una storia per non addormentarti / in Italia tutti scarsi, tutti bugiardi".

Standing ovation anche per quel colosso di TY1 , che dietro al banco mixer ha servito un beat vecchia scuola boom bap, con tanto di scratch - arte in cui onestamente è sempre stato uno dei più forti in Italia. Anche per questo la scelta è ricaduta sul maestro per dirigere i giochi a Scampia: dalla sua consolle, TY farà da cabina di regia ai live di Marracash , Madame , Ernia , Geolier e ovviamente Guè , in un unico freestyle senza interruzioni che non si è mai visto in Italia .