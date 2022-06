Red Bull 64 Bars: Irama prod. Junior K

. In fondo, quale migliore idea se non chiamare davanti al microfono uno che sa affrontare il ritornello come un vero cantante e le strofe come un vero rapper?

Sì, perché quella che qualcuno ha male interpretato come una "svolta rap" di Filippo (il suo vero nome) in realtà non è altro che un ritorno alle origini. La forma del freestyle è stata una delle prime con cui si è approcciato alla musica, da cui poi si è allontanato un po' di più nel periodo di Amici e i vari Sanremo , ma che ora sta riprendendo in mano. E viene da dire meno male, se questo poi è il risultato.