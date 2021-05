Red Bull 64 Bars: Izi prod. Low Kidd

10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

10 tracce inedite, il meglio della scena rap italiana: è arrivato il primo album di Red Bull 64 Bars, l'iconico format che nasce dall'incontro di un rapper e un producer con lo scopo di creare insieme 64 barre di fuoco. Fuori ora su redbull.com e su tutte le piattaforme digitali per Island Records.

poi recco una strofa che non N’ashville

poi recco una strofa che non N’ashville

poi recco una strofa che non N’ashville

come in Tennessee!

come in Tennessee!

come in Tennessee!

scrivo e non ho una direzione ormai lontano da riva

scrivo e non ho una direzione ormai lontano da riva

scrivo e non ho una direzione ormai lontano da riva

64 come i calci che ti pigli nel culo

64 come i calci che ti pigli nel culo

64 come i calci che ti pigli nel culo

e far sì che la notizia non venga mai trapelata, ye

e far sì che la notizia non venga mai trapelata, ye

e far sì che la notizia non venga mai trapelata, ye

tutti querelati e tutti già in prigione

tutti querelati e tutti già in prigione

tutti querelati e tutti già in prigione

trash come il Mosca in televisione, ye

trash come il Mosca in televisione, ye

trash come il Mosca in televisione, ye