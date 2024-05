Red Bull 64 Bars: Kid Yugi prod. Depha Beat

Il secondo episodio della stagione 2024 di Red Bull 64 Bars è tra noi, appena caricato sul nostro YouTube di Red Bull Droppa . E non ci vuole di certo una laurea in musicologia per constatare ancora una volta che il suo protagonista, Kid Yugi , è una delle migliori cose capitate al rap italiano degli ultimi 20 anni.

Parole forti? Aspetta di sentire quelle che Francesco da Massafra ha riservato per il freestyle delle 64 barre più famoso dell'Internet e non solo, visto che abbiamo appena annunciato la data del terzo, attessissimo Red Bull 64 Bars Live a Scampia: venerdì 4 ottobre 2024.

Così come nei suoi dischi, anche nel suo Red Bull 64 Bars Kid Yugi sfoggia una natura multipla: quella del bro di strada da non infastidire ("In 100 secondi sparisce una Stelvio"), quella del nerd che cita organizzazioni esistenti solo nei videogiochi ("Ho merda che ti porta indietro nel tempo come l’Abstergo") e, più in generale, quella di un ragazzo sinceramente avido di conoscenza ("Mangiavamo le patate come il quadro Van Gogh").

Tutte queste cose messe insieme formano un artista la cui caratura è impossibile da misurare (come si conviene a tutti i grandi artisti). Quello che possiamo limitarci a fare, e in questo Yugi ci ha dato una mano, è contare la quantità di materiale esplosivo in un solo freestyle . Per le ultime tre barre ci si mette addirittura lui a fare il countdown. Per cui arrivi alla 64esima con la mandibola semiaperta. Sì, il ragazzo è un fuoriclasse e non esiste fuoriclasse che non passi prima o poi per un Red Bull 64 Bars.

Gran lavorone anche di Depha alle produzioni. Con gran naturalezza ha deliverato un beat gigante, su cui però aleggia un clavicembalo sinistro che sa di horror argentiano anni Settanta . Il male e l'iconografia dalle tinte dark sono dopotutto un tratto fondamentale in tutte le cose che firma Kid Yugi. Neanche in questo freestyle perde l'occasione per sottolinearlo: "L’industria mi vorrebbe più accessibile, più vendibile / Ma il male mi ha sedotto, l’odio è irresistibile".

In questo senso, è innegabile che Francesco abbia trovato un perfetto habitat nel mito goethiano dell'artista tormentato, un prototipo del giovane Werther romantico, aggiornato però all'era della drill. Non a caso, il suo secondo singolo in assoluto, del 2022, porta il nome abbastanza inequivocabile di Sturm Und Drang .

Vabbè, ora non stiamo troppo a dilungarci sui pipponi letterari altrimenti ci asciughiamo. Quello che importa sapere è che tutti gli altri episodi passati del Red Bull 64 Bars sono su Red Bull Droppa. Tra non molto annunceremo anche la lineup del Red Bull 64 Bars live 2024 a Scampia.

Quanto al testo di questa spada di freestyle, eccolo qui sotto. Sciamn.

Il testo del Red Bull 64 Bars: Kid Yugi prod. Depha

Ora che lo sponsor paga per ste rime esplicite

Sarò il nemico pubblico il nuovo John Dillinger

Disgusto la platea olocausto cannibale

Mentre mangio plateau in un posto incredibile

L’industria mi vorrebbe più accessibile più vendibile

Ma il male mi ha sedotto l’odio é irresistibile

Sono schiavo degli eccessi ogni notte spinto al limite

Tu non hai mai visto un cazzo come le bambine piccole

In mezzo agli zombie come in Z nation

Scene di violenza droga sesso come in un film serbo

Sono il conto da pagare il sacrificio del cervo

Sono pronto al brainwash pronto al peggio

Md al posto del caffè nel termos

Ho merda che ti porta indietro nel tempo come l’Abstergo

Sto tra i narcotrafficanti import export

Tossici vogliono la Bianca come Charles Manson

Angeli di ferro come in Evangelion

In 100 secondi sparisce una Stelvio

Lattine non fanno dormire e non c’entra la Red Bull

Mostri sotto al letto prendo gli acidi e vedo le backdoor

Io non fumo un po’ io non gioco a Pes

Mi addormento per le tre e non c’entra lo stress

E megghj non tne a ce fe c me ca n mttim sott a ches

E ci scenn o ci tres ng scattem o chep

Ogni tentativo di fermarmi é inutile

Successo alcool troie sono dentro al turbine

Droga sono ancora succube

Se vuoi problemi ti mando a fare boxe con gli angeli su un ring di nuvole

Mangiavamo le patate come il quadro Van Gogh

Oppure mangiavamo l’oppio Edgar Allan Poe

400 colpi in canna come il film di Truffaut

Un ditalino al pianoforte tocco la blue note

Eyo Depha

Siamo ancora a metà

Diamo un momento per metabolizzare

Vai mann mann

Vengo dalla merda a Massafra non ho mai visto un turista

Dentro le traphouse da piccolo anche se ero un purista

Sigarette a contrabbando qualche amico scafista

Ora che parlo da sofista e scopo più di un tronista

Più perle di un aforista

Ho visto più piccioni di una brava estetista

Più roba di un farmacista

Più droga del sangue di un tossico

Più troie di un pappone

Gli stessi soldi di un lobbista

La prima volta che votai mi han dato 50€ per mettere x su una lista

Gli tolsi 50 euro sul foglio disegnai una minchia

Lo rifarei per sempre solo per ripicca

E non chiedermi il feat troia io non collaboro

Kid Yugi Francesco I nomi del diavolo

In k hole all’alba mi sento che evaporo

Al mondo vince il più forte

Non è una sfera è un ottagono

Ho preso 4 cose sto aspettando che salgono

Dopo le 3 di notte disinvolto con il Parkinson

La faccia di Rowan Atkinson

Ho 10 femminoni addosso la mia ex mi fa l’affascino

Sciamn

Stendo sul disco di Platino

Ho il rosso in paillettes un taglio armocromatico

Tartufetti faccio un volo pindarico

Ho preso un Daytona ma sto puntando all’Aquanaut

Sciamn

Fra mi sento rinato

Il successo mi ha cambiato

Mi sono sistemato

Prendo casa a Massafra

E casa a Milano

Ma non scordo da dove vengo non me ne so mai andato

61 per il team Y3P colpo di stato

62 per chi mi odia perchè è stato calpestato

63 per sta musica cio’ che mi ha salvato

Manda sta merda in replay siamo alla 64Manda sta merda in replay siamo alla 64